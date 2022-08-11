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今年恢復產量 招金高速增長

財金專欄 2022/08/11

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港股昨日再跌，台海局勢叠加本港走資，港股有反彈無升幅格局。除高息股相對硬淨外，高增長或逆轉股同樣是追捧對象，招金礦業（01818）今年可以重拾高增長，金價目前處於大型上落區底部，有上升空間從而拉動金股

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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