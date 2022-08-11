今年恢復產量 招金高速增長 財金專欄 2022/08/11 分享： 分享： 港股昨日再跌，台海局勢叠加本港走資，港股有反彈無升幅格局。除高息股相對硬淨外，高增長或逆轉股同樣是追捧對象，招金礦業（01818）今年可以重拾高增長，金價目前處於大型上落區底部，有上升空間從而拉動金股 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【台海VS走資】四個月走資2000億 中美對抗恒指難保195（第四版） 2022/08/10 【台海VS走資】四個月走資2000億 中美對抗恒指難保195（第四版） 中字股實力談 - 中期股息5厘 聯通嚴重偏低 2022/08/10 中期股息5厘 聯通嚴重偏低 中字股實力談 - 【195VS205】錢繼續走港股見195 A股回勇恒指望205（第四版） 2022/08/09 【195VS205】錢繼續走港股見195 A股回勇恒指望205（第四版） 中字股實力談 - 粵投8.5厘息 盈收穩增長 2022/08/09 粵投8.5厘息 盈收穩增長 中字股實力談 - 【每況愈下】ATM乏力 港股難守二萬（第四版） 2022/08/08 【每況愈下】ATM乏力 港股難守二萬（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 黃金 疫情 中國 經濟 港股 美元