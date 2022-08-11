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放寬酒店檢疫期樓市有運行？

地產 11:00 2022/08/11

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政府近日公布，放寬7天酒店檢疫至「3+4」（3天隔離酒店加4天家居醫學檢察）方案，消息可為樓市又可因此而真正轉勢？

疫情打擊經濟，商廈及商舖市道首當其衝，有研究報告指，50大甲廈上月僅錄5宗買賣，較6月份的11宗挫逾5成。而甲廈空置率維持高企，7月整體甲廈空置率錄9.8%，與6月數字相若，當中尖沙咀區的空置率持續上升，最新升至8.6%，創2020年6月有紀錄以來新高。

至於豪宅市場方面，根據稅務局資料，以每半年計，買家印花稅（BSD）於2017年下半年及2018上半年曾錄得逾2000宗水平，相信當中不少屬於內地買家入市個案，惟因中港遲遲未有落實通關，內地買家入市個案大幅回落，今年上半年BSD宗數僅錄約425宗。

從上述數據可見，疫情對樓市的負面影響。因此，自最新方案於周一（8月8日）出爐，業界普遍估計，日後來港的商務客會增加，令過去兩年未有達成或抑壓的生意往來恢復，刺激商廈交投，而且投資者或會因此加快買舖步伐，遂加速吉舖消化。

另一方面，鑑於放寬日數後，國內客來港意欲料將增加，相信亦會帶動豪宅市場買賣及住宅租金。

但是，縱觀現時市場，仍有多項影響樓市的負面因素，如近期美國接連加息，而市場預期香港將會跟隨加息，令買賣雙方對樓市前景態度變得觀望，變相近日一、二手成交稍稍放緩。同時，從近期賣地市場的競投反應、遜於市場預期的成交價亦可見，發展商的投地態度轉趨審慎。

因此，是次放寬隔離日數，的確是一個「好兆頭」，無疑可為激活樓市而鋪路，但要讓樓市真正轉勢，相信依然要視乎實際通關日期、加息等關鍵因素。


記者：潘淑盈
 

放寬酒店檢疫期樓市有運行？

欄名 : 樓市分析

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