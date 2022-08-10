能源補貼攻長者 辛偉誠背水一戰 國際 22:42 2022/08/10 分享： 分享： 今日續談英國保守黨黨魁選舉，毫無疑問，辛偉誠（Rishi Sunak）於未來一個月時間，必須拋出足以令保守黨人不計前嫌的優厚條件，才能創造奇跡反敗為勝。否則，誠如本港那位知名足球評述員的金句，這位前財相勝選的機會只得兩個：「渺茫」及「無」。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 美棄用石油大計 抗通脹僅包裝 2022/08/09 美棄用石油大計 抗通脹僅包裝 諾獎經濟學家 解美衰退與否疑雲 2022/08/07 諾獎經濟學家 解美衰退與否疑雲 美強求造芯片 補貼非萬能 2022/08/04 美強求造芯片 補貼非萬能 若毫無好處 為何要訪台？ 2022/08/04 若毫無好處 為何要訪台？ 藍海漸枯竭 龍頭科企公用股化？ 2022/08/02 藍海漸枯竭 龍頭科企公用股化？ 你可能感興趣 美棄用石油大計 抗通脹僅包裝 12:33 2022/08/09 美棄用石油大計 抗通脹僅包裝 諾獎經濟學家 解美衰退與否疑雲 22:43 2022/08/07 諾獎經濟學家 解美衰退與否疑雲 美強求造芯片 補貼非萬能 21:47 2022/08/04 美強求造芯片 補貼非萬能 最新專欄文章 國金札記 - 卓慧思遙遙領先 拜相已無懸念 今日 卓慧思遙遙領先 拜相已無懸念 國金札記 - 美棄用石油大計 抗通脹僅包裝 2022/08/09 美棄用石油大計 抗通脹僅包裝 國金札記 - 諾獎經濟學家 解美衰退疑雲 2022/08/08 諾獎經濟學家 解美衰退疑雲 國金札記 - 美強求造芯片 惟補貼非萬能 2022/08/05 美強求造芯片 惟補貼非萬能 國金札記 - 既然得不償失 為何執意訪台？ 2022/08/04 既然得不償失 為何執意訪台？ 選舉 能源危機 經濟衰退 辛偉誠 卓慧思 減稅 英國保守黨 英國