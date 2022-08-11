久守必失 財金專欄 2022/08/11 分享： 分享： 港股周三表現疲弱，雖然外圍及內地未見顯著跌幅，但港股卻出現較大下跌，最多曾跌534點，低見19469點，即是8月2日低位19515點也一度失守。尾市跌幅稍為收窄，但最終也要跌392點，收報19610點 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 中資電訊股料添增長力 2022/08/10 中資電訊股料添增長力 交易講場 - 內外因素困擾港股 2022/08/09 內外因素困擾港股 交易講場 - 巴郡投資蝕逾4100億 續積極買貨 2022/08/08 巴郡投資蝕逾4100億 續積極買貨 交易講場 - 金管局逢周三接大錢 加P毋須等9月？ 2022/08/06 金管局逢周三接大錢 加P毋須等9月？ 交易講場 - 新經濟股領彈 2022/08/05 新經濟股領彈 美國 港股 通脹 中美關係 A股 CPI 晶片 中芯國際（00981） PPI 藥明生物（02269）