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久守必失

財金專欄 2022/08/11

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港股周三表現疲弱，雖然外圍及內地未見顯著跌幅，但港股卻出現較大下跌，最多曾跌534點，低見19469點，即是8月2日低位19515點也一度失守。尾市跌幅稍為收窄，但最終也要跌392點，收報19610點

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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