能源補貼攻長者 辛偉誠背水一戰 財金專欄 2022/08/11 分享： 分享： 今日續談英國保守黨黨魁選舉，毫無疑問，辛偉誠於未來一個月時間，必須拋出足以令保守黨人不計前嫌的優厚條件，才能創造奇迹反敗為勝。否則，誠如本港某知名足球評述員的金句，這位前財相勝選的機會只得兩個：「渺茫 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 能源補貼攻長者 辛偉誠背水一戰 2022/08/10 能源補貼攻長者 辛偉誠背水一戰 國金札記 - 卓慧思遙遙領先 拜相已無懸念 2022/08/10 卓慧思遙遙領先 拜相已無懸念 國金札記 - 美棄用石油大計 抗通脹僅包裝 2022/08/09 美棄用石油大計 抗通脹僅包裝 國金札記 - 諾獎經濟學家 解美衰退疑雲 2022/08/08 諾獎經濟學家 解美衰退疑雲 國金札記 - 美強求造芯片 惟補貼非萬能 2022/08/05 美強求造芯片 惟補貼非萬能 英國 選舉 補貼 經濟衰退 減稅 辛偉誠 英國保守黨 卓慧思 退休 英鎊