能源補貼攻長者 辛偉誠背水一戰

今日續談英國保守黨黨魁選舉，毫無疑問，辛偉誠於未來一個月時間，必須拋出足以令保守黨人不計前嫌的優厚條件，才能創造奇迹反敗為勝。否則，誠如本港某知名足球評述員的金句，這位前財相勝選的機會只得兩個：「渺茫

...