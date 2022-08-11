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能源補貼攻長者 辛偉誠背水一戰

財金專欄 2022/08/11

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今日續談英國保守黨黨魁選舉，毫無疑問，辛偉誠於未來一個月時間，必須拋出足以令保守黨人不計前嫌的優厚條件，才能創造奇迹反敗為勝。否則，誠如本港某知名足球評述員的金句，這位前財相勝選的機會只得兩個：「渺茫

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撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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