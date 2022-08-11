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自由黨DQ田北俊等3人 削「負資產」求存？

財金專欄 2022/08/11

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曾叱咤政壇的3名自由黨前主席田北俊、周梁淑怡及劉健儀，昨日被該黨DQ榮譽主席銜頭，為一個時代劃上句號。有人問，這究竟是北京出手，建制派再容不下壞孩子？或自由黨自削「負資產」以求存？

熟悉中方消息表示，北

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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