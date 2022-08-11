自由黨DQ田北俊等3人 削「負資產」求存？ 財金專欄 2022/08/11 分享： 分享： 曾叱咤政壇的3名自由黨前主席田北俊、周梁淑怡及劉健儀，昨日被該黨DQ榮譽主席銜頭，為一個時代劃上句號。有人問，這究竟是北京出手，建制派再容不下壞孩子？或自由黨自削「負資產」以求存？ 熟悉中方消息表示，北 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 新班子度蹺增供應 消息：撤辣無可能 2022/08/10 新班子度蹺增供應 消息：撤辣無可能 有政戲 - 李家超果斷鬆綁 11月前有望「0+7」？ 2022/08/09 李家超果斷鬆綁 11月前有望「0+7」？ 有政戲 - 紅黃碼料本周公布 譚志源港機場檢疫吐苦水 2022/08/08 紅黃碼料本周公布 譚志源港機場檢疫吐苦水 有政戲 - 「紅黃碼」快拍板 料下周寬海外入境 2022/08/05 「紅黃碼」快拍板 料下周寬海外入境 有政戲 - 台海激起巨浪 對港影響有多深？ 2022/08/04 台海激起巨浪 對港影響有多深？ 政治 自由黨 田北俊 北京 立法會 基本法 立法會選舉 梁振英 行政會議 經民聯