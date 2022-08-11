  • 26°C
香港時間 : 2022811日 (週四) 22:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【轉向三步曲】內地出口數量 影響製造業投資意欲？（第三版）

研究報告 22:21 2022/08/11

分享：

分享：

內地經濟逐步復甦，出口數據表現出眾。最近海關總署公布7月出口數據超出預期，按年增長18%，高於6月0.1個百分點。中國金融四十人論壇（CF40）研究部副主任、中國金融四十人研究院青年研究員朱鶴表示，企業現金流面臨更大挑戰，這壓力會反饋投資層面，對投資意願形成更大壓制。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

在解說前，先細分製造業部門。報告將製造業部門分為原材料、資本品和消費品3個生產部門，因資本品和消費品都是終端產品，兩部門面臨原材料上漲成本壓力，傳導效率或會有差異。

本文將分析出口與製造業投資關係及作出應對建議。

外需抑制中國出口數量效應

由於今年下半年海外央行加息，對外需的抑制效應或持續顯現，這會對出口數量效應造成直接影響，加上上半年工業品部門產能利用率（企業的實際產出指企業報告期內的工業總產值）已經下降的現實，國內工業品部門的投資力度或出現顯著下行。

回望過去一年，製造業投資拉動最明顯的資本品部門，擴張產能的意願大概率會顯著下降。

原材料價格走勢影響

由於出口數量效應，主要取決於原材料價格走勢。朱鶴說，即使原材料價格保持當前水平，受基數效應影響，下半年的價格效應也會顯著走弱。

他假設說，今年下半年原材料行業面臨供給（產能）約束，而無法得到實質性改善，而海外需求尚未出現「崩塌式」下降，這樣原材料價格大概還可以維持高位。一旦這種情況發生，資本品和消費品行業就會面臨兩頭擠壓的狀況，企業的現金流會面臨更大的挑戰。

層層連鎖效應影響下，這壓力會進一步反饋投資層面……

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

撰文 : 鍾采餘 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

相關文章

【港股趨向】3個不似預期拖垮港股
今日
【港股趨向】3個不似預期拖垮港股
【通脹之後】剖析全球通脹原因 分析未來走勢
2022/08/10
【通脹之後】剖析全球通脹原因 分析未來走勢
【一文看清】星級分析師任澤平系列（不斷更新）
2022/08/10
【一文看清】星級分析師任澤平系列（不斷更新）
【騰訊盈利趨勢】券商看法齊保守 騰訊能否靠業績翻身（附季績預測數據）（第三版）
今日
【騰訊盈利趨勢】券商看法齊保守 騰訊能否靠業績翻身（附季績預測數據）（第三版）

你可能感興趣

【港股趨向】3個不似預期拖垮港股
今日 22:22
【港股趨向】3個不似預期拖垮港股
【通脹之後】剖析全球通脹原因 分析未來走勢
18:41 2022/08/10
【通脹之後】剖析全球通脹原因 分析未來走勢
【一文看清】星級分析師任澤平系列（不斷更新）
17:56 2022/08/10
【一文看清】星級分析師任澤平系列（不斷更新）

最新專欄文章

【港股趨向】3個不似預期拖垮港股
今日
【港股趨向】3個不似預期拖垮港股
【騰訊盈利趨勢】券商看法齊保守 騰訊能否靠業績翻身（附季績預測數據）（第三版）
今日
【騰訊盈利趨勢】券商看法齊保守 騰訊能否靠業績翻身（附季績預測數據）（第三版）
【利好將取消？】乘聯會發聲引熱議：新能源車徵稅是必然趨勢
今日
【利好將取消？】乘聯會發聲引熱議：新能源車徵稅是必然趨勢
【新能源車趨勢】7月銷售強弱輪轉 券商推薦下一隻新能源車股（附最新汽車銷量比較）（第二版）
2022/08/10
【新能源車趨勢】7月銷售強弱輪轉 券商推薦下一隻新能源車股（附最新汽車銷量比較）（第二版）
【派息趨勢】興業證券：公路股提升派息新方向（第二版）
2022/08/10
【派息趨勢】興業證券：公路股提升派息新方向（第二版）
商品 宏觀分析 中國市場 經濟數據表現 經濟 中國 進出口

上一篇文章

【港股趨向】3個不似預期拖垮港股

下一篇文章

【騰訊盈利趨勢】券商看法齊保守 騰訊能否靠業績翻身（附季績預測數據）（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版