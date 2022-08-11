【轉向三步曲】內地出口數量影響製造業投資意欲？（第二版）

內地經濟逐步復甦，出口數據表現出眾。最近海關總署公布7月出口數據超出預期，按年增長18%，高於6月0.1個百分點。中國金融四十人論壇（CF40）研究部副主任、中國金融四十人研究院青年研究員朱鶴表示，企業現金流面臨更大挑戰，這壓力會反饋投資層面，對投資意願形成更大壓制。

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在解說前，先細分製造業部門。報告將製造業部門分為原材料、資本品和消費品3個生產部門，因資本品和消費品都是終端產品，兩部門面臨原材料上漲成本壓力，傳導效率或會有差異。

本文將分析出口與製造業投資關係及作出應對建議。

外需抑制中國出口數量效應

由於今年下半年海外央行加息，對外需的抑制效應或持續顯現，這會對出口數量效應造成直接影響，加上上半年工業品部門產能利用率（企業的實際產出指企業報告期內的工業總產值）已經下降的現實，國內工業品部門的投資力度或出現顯著下行。

回望過去一年，製造業投資拉動最明顯的資本品部門，擴張產能的意願大概率會顯著下降。

原材料價格走勢影響

由於出口數量效應，主要取決於原材料價格走勢。朱鶴說，即使原材料價格保持當前水平……

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