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【利好將取消？】乘聯會發聲引熱議：新能源車徵稅是必然趨勢

財金 13:12 2022/08/11

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8月9日，全國乘用車市場信息聯席會（以下簡稱乘聯會）在其微信公眾號，發布了2022年7月份全國乘用車市場分析，每個月乘聯會都會發布車市月度報告，但七月這份報告卻引起市場熱議，原因就是乘聯會在報告文尾的分析提到，「（對）電動車征稅是必然趨勢。」

    點擊圖片放大

乘聯會是中國汽車流通協會汽車市場研究分會，而中國汽車流通協會CADA（China  ；Automobile Dealers Association）則是在民政部注冊登記的汽車流通行業唯一的國家級社團法人組織。乘聯會的數據和分析，不少媒體都會引用，所以今次的發言，讓市場蕩起風波亦不令人意外。不過筆者在8月11日再去查看文章時，發現文章已經被刪除，是否因為這個言論引起風波而刪除就不得而知了。

雖然原文已經被刪除，但筆者仍有留底。乘聯會在報告中指出，傳統燃油車的車購稅10%，按發動機排量征收的最高40%的消費稅，按成品油每升征收1.52元的成品油消費稅和其他正常稅收，這些都是汽車行業對經濟發展和國家稅收的貢獻。乘聯會指，

「未來燃油車保有量劇烈萎縮後，國家稅收的缺口仍將需要電動車稅收體系的支撐，電動車的購買和使用階段，乃至報廢環節的征稅是必然趨勢。」

要知道在七月剛剛過去的國常會，才宣布延長新能源車免徵購置稅政策，乘聯會此時發聲不免有些潑冷水的意味，有網友更加調侃此舉是提前為消費者和市場「打預防針」。

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撰文 : 劉雅文 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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