【造車新勢力】市場驅動 新能源車進入高增速時代

內地新能源車市場增長持續，內地汽車行業已步入低增速階段的背景下，新能源汽車成為推動行業可持續成長的重要結構性機會。有分析認為中國新能源汽車行業已邁過補貼和政策驅動的階段，步入市場驅動的高增速黃金時代。

根據中國乘用車市場信息聯席會（CPCA）統計數據，中國7月新能源乘用車零售銷量達到48.6萬輛，按年增117.3%，佔新車市場26.7%。今年首7月新能源乘用車零售273.3萬輛，按年增 121.5%。

浙商國際認為，新能源汽車市場2020年下半年開始迎來反彈，強勢增長延續至今，今年價量齊升，已步入市場驅動的高增速黃金時代。

新能源車延續強勢增長勢頭

2021年內地新能源汽車銷量高達350萬輛，按年增長高達165%。今年行業延續了強勢的增長勢頭，相比之下，內地整體汽車市場在今年上半年現萎縮。

浙商國際認為，內地新能源汽車行業已經邁過了補貼和政策驅動的階段，逐步完善的基礎設施加上較燃油車更加智慧舒適且節能環保的駕乘體驗，消費者對於新能源汽車的認知和接受度正在進一步提升，行業已然進入了市場驅動的新階段。

展望未來，浙商國際相信近兩年新能源汽車的強勁增長並不是簡單的周期性波動，而是開啟新能源車黃金時代的序曲。根據早前弗若斯特沙利文的預測，全球電動汽車銷量2020至2025年的年化複合增速有望達到37.1%，其中純電車型（BEV）和混動車型（PHEV）2020至2025年的年複合增速將分別達到41.7%和25.0%。具體到中國電動汽車市場，作為當下全球電動汽車產銷第一大國，中國市場有望繼續保持領先優勢，繼續在增速上跑贏全球增速。根據早前弗若斯特沙利文的預測，中國電動汽車銷量2020至2025年的年化複合增速有望達到40.6%，其中純電車型（BEV）和混動車型（PHEV）2020至2025年的年複合增速將分別達到43.9%和22.5%。

對於目前內地新源車市場，根據中國汽車流通協會2021年的資料，可以看到傳統自主品牌仍佔主導份額，佔內地新能源車市場超60%以上的份額。對比2020年的資料，可以看到除了新勢力品牌，其他品牌類型的份額均有下降，其中傳統自主和傳統外資品牌下降最大。自主新勢力品牌增長強勢，正在蠶食著其他品牌類型的份額。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...