【台海局勢】法貿行：高度依賴半導體行業將帶來瓶頸

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）於8月2日抵台訪問後，隨即中國宣布在台島周邊6個海空域進行軍事演訓行動，導致兩岸關係緊張，尤其是台灣海峽作為世界上重要的海運及空運通道，如今面臨風險上升。

解放軍東部戰區近日宣布，近期在台島周邊海空聯合軍事行動已經結束，並計劃繼續在該島附近進行定期巡邏。對於是次台海局勢，法國外貿銀行（Natixis）認為，即使不會演變軍事衝突，但繼續在台海進行軍事演習仍會帶來重要的後果，而且如今的風險要遠大於1996年的台海危機，原因有二：

（1）中國大陸的經濟規模和與世界的貿易流動已經擴大數倍； （2）台灣目前是半導體和資訊通訊科技產品的至關重要的生產地，特別是在高端半導體領域。

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無可否認的是，台灣是世界上最大半導體、資訊通訊科技產品生產地，特別是高端半導體領域。

法貿行指出，中國定期於台島軍演所造成的封鎖，將對快速增長、高度依賴半導體行業帶來瓶頸，包括高性能計算、物聯網、數據中心、消費電子產品和電動汽車等領域。其中，消費電子產品因需求下降和庫存水平上升，在一定程度上有助緩沖……

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