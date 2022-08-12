【經濟走向】李迅雷：內房廿多年上行周期或終結 未來靠消費科創推動經濟

今年7月，中國的「爛尾樓斷供潮」令市場再度擔憂內地房地產行業，而中央在7月的政治局會議上提到，要穩定房地產市場，強調「房住不炒」。中泰證券首席經濟學家李迅雷在其微信公眾號上分享，基於人口老齡化加速和城鎮化進程放緩，房地產的長週期拐點或已出現，這將對中國經濟增長模式帶來深遠的影響，與之相關的金融業亦將面臨變局。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

李迅雷表示，雖然基建投資的力度加大可以起到穩增長的作用，但不足以彌補房地產投資負增長給固定資產投資帶來的拖累。因此，從而使得中國經濟從長期投資拉動主導模式向消費和科創主導模式轉型。

由於長達20多年的房地產上行周期可能終結，這將給金融業帶來深遠的影響，同時也促使金融機構加速轉型和創新，給居民的財富管理帶來巨大需求，從而又助推金融業的發展壯大，切換盈利模式。

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...