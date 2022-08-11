環球經濟熄火 通脹強行迫降 國際 21:56 2022/08/11 分享： 分享： 美國最新通脹數據令市場驚喜，新公布的7月消費者物價指數（CPI）按年僅升8.5%，較前值9.1%有所回落，回落幅度勝預期的8.7%。按月數字更加鼓舞，意外無升跌，勝市場預期的升0.2%，這亦是拜登（Joe Biden）所強調，上月錄得「零通脹」的數字來源。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 能源補貼攻長者 辛偉誠背水一戰 2022/08/10 能源補貼攻長者 辛偉誠背水一戰 卓慧思遙遙領先 拜相已無懸念 2022/08/10 卓慧思遙遙領先 拜相已無懸念 美棄用石油大計 抗通脹僅包裝 2022/08/09 美棄用石油大計 抗通脹僅包裝 諾獎經濟學家 解美衰退與否疑雲 2022/08/07 諾獎經濟學家 解美衰退與否疑雲 美強求造芯片 補貼非萬能 2022/08/04 美強求造芯片 補貼非萬能 你可能感興趣 能源補貼攻長者 辛偉誠背水一戰 22:42 2022/08/10 能源補貼攻長者 辛偉誠背水一戰 卓慧思遙遙領先 拜相已無懸念 13:48 2022/08/10 卓慧思遙遙領先 拜相已無懸念 美棄用石油大計 抗通脹僅包裝 12:33 2022/08/09 美棄用石油大計 抗通脹僅包裝 最新專欄文章 國金札記 - 能源補貼攻長者 辛偉誠背水一戰 今日 能源補貼攻長者 辛偉誠背水一戰 國金札記 - 卓慧思遙遙領先 拜相已無懸念 2022/08/10 卓慧思遙遙領先 拜相已無懸念 國金札記 - 美棄用石油大計 抗通脹僅包裝 2022/08/09 美棄用石油大計 抗通脹僅包裝 國金札記 - 諾獎經濟學家 解美衰退疑雲 2022/08/08 諾獎經濟學家 解美衰退疑雲 國金札記 - 美強求造芯片 惟補貼非萬能 2022/08/05 美強求造芯片 惟補貼非萬能 經濟數據表現 經濟 歐洲 地緣政治 CPI 通脹 美國