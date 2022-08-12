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新盤買家追求潛力盤多於「盲搶樓」

地產 11:00 2022/08/12

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近期新盤市場再現對壘畫面，更罕有地出現齊齊取得即日沽清佳績，無獨有偶兩個均屬新界盤，似乎延續今年新界盤銷情「跑贏」市區盤情況，今年出現如此現象或與市場不明朗，買家入市更為揀擇，以追求具備概念及潛力盤，多於以往「盲搶;樓」的情況。

據統計資料，不計招標發售項目，今年先後共有20個新盤以價單形式推售，當中只有6個新盤首輪銷售能即日沽清，佔5個更屬於新界盤，包括粉嶺ONE INNOVALE -Archway、屯門NOVO LAND第1A期、將軍澳日出康城凱柏峰 I、大埔白石角Silicon Hill第1期、以及元朗錦上路站柏瓏I，唯一市區盤屬長沙灣映築。

反觀，去年一手市場共有9個新盤首輪一炮沽清，市區盤佔5個，比例較多，例如九龍東啟德MONACO ONE及黃竹坑站上蓋發展項目第2期揚海等，反映過往市區盤銷情較賣座情況在今年似乎不復見。

事實上，出現如此現象，相信與加息周期且經濟前路未明朗下，市場入市取態審慎，由過去「盲掃」新盤，轉為追逐較具備概念及潛力爆發的新盤有關，例如日前齊齊再一度即日沽清的ONE INNOVALE -Archway和NOVO LAND第1A期，及柏瓏I等3個新界盤，均具備北都發展概念。

而另外兩個成即日沽清的新界盤包括Silicon Hill第1期及凱柏峰 I亦有鐵路加持，反映今年市況買家入市顯然比以往更看重質素與潛力。

記者：鄭達偉
 

新盤買家追求潛力盤多於「盲搶樓」

欄名 : 樓市分析

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