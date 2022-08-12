Nuveen：環球房產創造投資機會

隨着全球經濟快速反彈，多個房地產行業的價值增加，住房、工業地產及另類房地產等熱門領域將持續增長。影響新的供應鏈解決方案的趨勢、全球經濟復甦、醫療保健基礎設施的變化以及向優質生活的城市動態遷移，將在未來

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