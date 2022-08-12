Nuveen：環球房產創造投資機會 財金專欄 2022/08/12 分享： 分享： 隨着全球經濟快速反彈，多個房地產行業的價值增加，住房、工業地產及另類房地產等熱門領域將持續增長。影響新的供應鏈解決方案的趨勢、全球經濟復甦、醫療保健基礎設施的變化以及向優質生活的城市動態遷移，將在未來 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : Carly Tripp Nuveen房地產全球投資總監 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 富達繆子美：趁中期業績部署港股 2022/08/11 富達繆子美：趁中期業績部署港股 瑞士百達：通脹削減法案 利好清潔能源 2022/08/10 瑞士百達：通脹削減法案 利好清潔能源 中金：中國7月經濟數據前瞻 2022/08/09 中金：中國7月經濟數據前瞻 瑞士百達：新興市場增長股吸引 2022/08/05 瑞士百達：新興市場增長股吸引 專訪 - 法巴譚慧敏：港股防守為主 2022/08/04 法巴譚慧敏：港股防守為主 疫情 經濟 美國 銷售 零售 通脹 GDP 地產 宏觀分析 收租