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中航信高增長 政策推動旅遊

財金專欄 2022/08/12

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中港兩地股市反彈，中航信息網絡（00696）昨日雖然微升，但股價出現四綫滙聚待變訊號，似在等催化劑，而隨着各地政府釋放旅遊消費政策，可支持公司未來盈利保持高增長。

中航信息去年收入按年持平為54.8億元

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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