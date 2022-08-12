中航信高增長 政策推動旅遊 財金專欄 2022/08/12 分享： 分享： 中港兩地股市反彈，中航信息網絡（00696）昨日雖然微升，但股價出現四綫滙聚待變訊號，似在等催化劑，而隨着各地政府釋放旅遊消費政策，可支持公司未來盈利保持高增長。 中航信息去年收入按年持平為54.8億元 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【好友反攻】港股底背馳重上二萬 恒指反彈先望20300（第四版） 2022/08/11 【好友反攻】港股底背馳重上二萬 恒指反彈先望20300（第四版） 中字股實力談 - 今年恢復產量 招金高速增長 2022/08/11 今年恢復產量 招金高速增長 中字股實力談 - 【台海VS走資】四個月走資2000億 中美對抗恒指難保195（第四版） 2022/08/10 【台海VS走資】四個月走資2000億 中美對抗恒指難保195（第四版） 中字股實力談 - 中期股息5厘 聯通嚴重偏低 2022/08/10 中期股息5厘 聯通嚴重偏低 中字股實力談 - 【195VS205】錢繼續走港股見195 A股回勇恒指望205（第四版） 2022/08/09 【195VS205】錢繼續走港股見195 A股回勇恒指望205（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 中國民航信息（00696） 人民幣