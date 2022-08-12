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通脹始增溫 政策新平衡

財金專欄 2022/08/12

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通貨膨脹已經成為全球經濟最大的挑戰，中國一直嚴陣以待，將「穩物價」作為今年核心目標之一。

最新經濟數據將通脹問題擺上前台，在經濟復甦尚不牢固時，通脹預期也開始升溫，宏觀政策需要重新作出平衡。

7月經濟數據

...

撰文 : 潘攀

欄名 : 國情知聞

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