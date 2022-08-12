通脹始增溫 政策新平衡 財金專欄 2022/08/12 分享： 分享： 通貨膨脹已經成為全球經濟最大的挑戰，中國一直嚴陣以待，將「穩物價」作為今年核心目標之一。 最新經濟數據將通脹問題擺上前台，在經濟復甦尚不牢固時，通脹預期也開始升溫，宏觀政策需要重新作出平衡。 7月經濟數據 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 挑經濟大樑 東西部各有側重 2022/08/11 挑經濟大樑 東西部各有側重 國情知聞 - 「財金87號文」 金融界過緊日子 2022/08/10 「財金87號文」 金融界過緊日子 國情知聞 - 全球經濟變局 中國經濟界緊盯 2022/08/09 全球經濟變局 中國經濟界緊盯 國情知聞 - 3大考驗新變 預期轉趨審慎 2022/08/08 3大考驗新變 預期轉趨審慎 國情知聞 - 穩經濟靠消費 消費抓大亦抓小 2022/08/06 穩經濟靠消費 消費抓大亦抓小 疫情 中國 經濟 通脹 貨幣政策 就業 PMI CPI 李克強 M2