環球經濟熄火 通脹強行迫降

美國最新通脹數據令市場驚喜，新公布的7月消費者物價指數（CPI）按年僅升8.5%，較前值9.1%有所回落，回落幅度勝預期的8.7%；按月數字更加鼓舞，意外無升跌，勝市場預期的升0.2%。

這亦是拜登所強

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