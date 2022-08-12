環球經濟熄火 通脹強行迫降 財金專欄 2022/08/12 分享： 分享： 美國最新通脹數據令市場驚喜，新公布的7月消費者物價指數（CPI）按年僅升8.5%，較前值9.1%有所回落，回落幅度勝預期的8.7%；按月數字更加鼓舞，意外無升跌，勝市場預期的升0.2%。 這亦是拜登所強 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 環球經濟熄火 通脹強行迫降 2022/08/11 環球經濟熄火 通脹強行迫降 國金札記 - 能源補貼攻長者 辛偉誠背水一戰 2022/08/11 能源補貼攻長者 辛偉誠背水一戰 國金札記 - 卓慧思遙遙領先 拜相已無懸念 2022/08/10 卓慧思遙遙領先 拜相已無懸念 國金札記 - 美棄用石油大計 抗通脹僅包裝 2022/08/09 美棄用石油大計 抗通脹僅包裝 國金札記 - 諾獎經濟學家 解美衰退疑雲 2022/08/08 諾獎經濟學家 解美衰退疑雲 美國 通脹 歐洲 俄羅斯 歐盟 烏克蘭 石油 CPI 戰爭 地緣政治