葉劉倡「港漂」買樓撤辣稅 機會渺茫

特首李家超昨說要搶全球創科人才，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀日前又曾提出，為了吸引人才來港，建議向未住滿7年的「港漂」豁免買樓的買家印花稅（BSD）。究竟葉劉此建議，會否有機會被政府採納？

消息：

...