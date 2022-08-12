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葉劉倡「港漂」買樓撤辣稅 機會渺茫

財金專欄 2022/08/12

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特首李家超昨說要搶全球創科人才，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀日前又曾提出，為了吸引人才來港，建議向未住滿7年的「港漂」豁免買樓的買家印花稅（BSD）。究竟葉劉此建議，會否有機會被政府採納？

消息：

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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