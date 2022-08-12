葉劉倡「港漂」買樓撤辣稅 機會渺茫 財金專欄 2022/08/12 分享： 分享： 特首李家超昨說要搶全球創科人才，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀日前又曾提出，為了吸引人才來港，建議向未住滿7年的「港漂」豁免買樓的買家印花稅（BSD）。究竟葉劉此建議，會否有機會被政府採納？ 消息： ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 自由黨DQ田北俊等3人 削「負資產」求存？ 2022/08/11 自由黨DQ田北俊等3人 削「負資產」求存？ 有政戲 - 新班子度蹺增供應 消息：撤辣無可能 2022/08/10 新班子度蹺增供應 消息：撤辣無可能 有政戲 - 李家超果斷鬆綁 11月前有望「0+7」？ 2022/08/09 李家超果斷鬆綁 11月前有望「0+7」？ 有政戲 - 紅黃碼料本周公布 譚志源港機場檢疫吐苦水 2022/08/08 紅黃碼料本周公布 譚志源港機場檢疫吐苦水 有政戲 - 「紅黃碼」快拍板 料下周寬海外入境 2022/08/05 「紅黃碼」快拍板 料下周寬海外入境 政治 葉劉淑儀 BSD 印花稅 樓價 立法會 施政報告 李家超 行政會議 新民黨