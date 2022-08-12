「牛牛店」聚福 旺丁旺財! 財金專欄 02:30 2022/08/12 分享： 分享： 美國早一晚發表消費者物價指數CPI的升幅較預期為少，帶動美股大幅反彈，歐股也即時跟升，及至周四，亞太區股市普遍亦向上，但黃昏後，歐股未能進一步做好，轉為好淡爭持，美股則由於晚上發表的生產者物價指數 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 高息成長股「捨我其誰」? 2022/08/10 高息成長股「捨我其誰」? 投資坐標 - 炒股看波幅 投資要高息! 2022/08/09 炒股看波幅 投資要高息! 投資坐標 - 宅生活令銷售及盈利大增! 2022/08/05 宅生活令銷售及盈利大增! 投資坐標 - 現金流勁保證派高息! 2022/08/03 現金流勁保證派高息! 投資坐標 - 珠船貨運復甦仍待通關! 2022/08/02 珠船貨運復甦仍待通關! 股票 敘福樓集團（01978） 美股 派息 市盈率 派息比率 港股 疫情 濱海投資（02886） 利亞零售（00831）