「牛牛店」聚福 旺丁旺財!

美國早一晚發表消費者物價指數CPI的升幅較預期為少，帶動美股大幅反彈，歐股也即時跟升，及至周四，亞太區股市普遍亦向上，但黃昏後，歐股未能進一步做好，轉為好淡爭持，美股則由於晚上發表的生產者物價指數

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