中移動賣點：季績佳＋高股息 財金專欄 2022/08/13 分享： 分享： 港股昨日再升，連續兩周出現「錘頭」，不排除在一致看淡聲下轉勢，只是台海局勢、中美角力等因素，港股短期勢仍是波動，高息股會續受追捧，中國移動（00941）半年盈利好過預期，加上中期息率4.2厘，全年超過 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【閃袋4厘息】電訊股豪派中期息 中移動4.2厘聯通4.9厘（第四版） 2022/08/12 【閃袋4厘息】電訊股豪派中期息 中移動4.2厘聯通4.9厘（第四版） 中字股實力談 - 中航信高增長 政策推動旅遊 2022/08/12 中航信高增長 政策推動旅遊 中字股實力談 - 【好友反攻】港股底背馳重上二萬 恒指反彈先望20300（第四版） 2022/08/11 【好友反攻】港股底背馳重上二萬 恒指反彈先望20300（第四版） 中字股實力談 - 今年恢復產量 招金高速增長 2022/08/11 今年恢復產量 招金高速增長 中字股實力談 - 【台海VS走資】四個月走資2000億 中美對抗恒指難保195（第四版） 2022/08/10 【台海VS走資】四個月走資2000億 中美對抗恒指難保195（第四版） 市帳率 市盈率 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 中資電訊股 三角形 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 大灣區