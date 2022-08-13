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中移動賣點：季績佳＋高股息

財金專欄 2022/08/13

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港股昨日再升，連續兩周出現「錘頭」，不排除在一致看淡聲下轉勢，只是台海局勢、中美角力等因素，港股短期勢仍是波動，高息股會續受追捧，中國移動（00941）半年盈利好過預期，加上中期息率4.2厘，全年超過

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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市帳率 市盈率 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 中資電訊股 三角形 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 大灣區

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