人行幣策調整 重在「3個兼顧」 財金專欄 2022/08/13 分享： 分享： 本周中國經濟看點，是中國人民銀行公布《2022年第二季度中國貨幣政策執行報告》。中國央行的貨幣政策季度報告份份重要，但一年4份報告功能不同。這次二季度報告重在觀察下半年貨幣政策走向，是以不少機構不少學 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 通脹始增溫 政策新平衡 2022/08/12 通脹始增溫 政策新平衡 國情知聞 - 挑經濟大樑 東西部各有側重 2022/08/11 挑經濟大樑 東西部各有側重 國情知聞 - 「財金87號文」 金融界過緊日子 2022/08/10 「財金87號文」 金融界過緊日子 國情知聞 - 全球經濟變局 中國經濟界緊盯 2022/08/09 全球經濟變局 中國經濟界緊盯 國情知聞 - 3大考驗新變 預期轉趨審慎 2022/08/08 3大考驗新變 預期轉趨審慎 經濟 中國 貨幣政策 人民幣 通脹 地緣政治 中國人民銀行 宏觀調控 中共中央政治局 經濟狀況