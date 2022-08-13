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人行幣策調整 重在「3個兼顧」

財金專欄 2022/08/13

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本周中國經濟看點，是中國人民銀行公布《2022年第二季度中國貨幣政策執行報告》。中國央行的貨幣政策季度報告份份重要，但一年4份報告功能不同。這次二季度報告重在觀察下半年貨幣政策走向，是以不少機構不少學

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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