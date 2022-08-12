為何新盤熱賣仍不加價? 財金專欄 14:00 2022/08/12 分享： 分享： 屯門NOVO LAND第1B期首批160伙，定價與第1A期相若，依舊克制開價，並以折實價「3字頭」入場作招徠，發展商未因第1A期熱賣而進取出擊，主要三大因素所致。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 上車盤多重壓力 2022/08/05 上車盤多重壓力 新盤低開搶客 二手「冇運行」 2022/08/09 新盤低開搶客 二手「冇運行」 趁市淡換樓 2022/08/11 趁市淡換樓 新盤買家追求潛力盤多於「盲搶樓」 今日 新盤買家追求潛力盤多於「盲搶樓」 你可能感興趣 上車盤多重壓力 01:00 2022/08/05 上車盤多重壓力 新盤低開搶客 二手「冇運行」 23:49 2022/08/09 新盤低開搶客 二手「冇運行」 趁市淡換樓 01:00 2022/08/11 趁市淡換樓 最新專欄文章 專家樓論 - 「京華」一夢 見證時代變遷 今日 「京華」一夢 見證時代變遷 專家樓論 - 趁市淡換樓 2022/08/11 趁市淡換樓 專家樓論 - 漫天開價 落地還錢 2022/08/10 漫天開價 落地還錢 專家樓論 - 新盤低開搶客 二手「冇運行」 2022/08/09 新盤低開搶客 二手「冇運行」 專家樓論 - 內地生搶租潮 原來背後有段故 2022/08/09 內地生搶租潮 原來背後有段故 一手市場 NOVO LAND ONE INNOVALE－Archway 加息 屯門 元朗 新地