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為何新盤熱賣仍不加價?

財金專欄 14:00 2022/08/12

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屯門NOVO LAND第1B期首批160伙，定價與第1A期相若，依舊克制開價，並以折實價「3字頭」入場作招徠，發展商未因第1A期熱賣而進取出擊，主要三大因素所致。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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