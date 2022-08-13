經濟負增長 樓價怎麼走 財金專欄 14:00 2022/08/13 分享： 分享： 政府下調今年經濟增長（GPD）預測，有機會重現負增長。在經濟疲弱下，企業加薪乏力，遇上加息周期令供樓開支增加，對樓市雙重夾擊，本港樓價走勢或轉弱。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 上車盤多重壓力 2022/08/05 上車盤多重壓力 新盤低開搶客 二手「冇運行」 2022/08/09 新盤低開搶客 二手「冇運行」 新盤買家追求潛力盤多於「盲搶樓」 2022/08/12 新盤買家追求潛力盤多於「盲搶樓」 趁市淡換樓 2022/08/11 趁市淡換樓 為何新盤熱賣仍不加價? 2022/08/12 為何新盤熱賣仍不加價? 你可能感興趣 上車盤多重壓力 01:00 2022/08/05 上車盤多重壓力 新盤低開搶客 二手「冇運行」 23:49 2022/08/09 新盤低開搶客 二手「冇運行」 新盤買家追求潛力盤多於「盲搶樓」 14:39 2022/08/12 新盤買家追求潛力盤多於「盲搶樓」 最新專欄文章 專家樓論 - 為何新盤熱賣仍不加價? 2022/08/12 為何新盤熱賣仍不加價? 專家樓論 - 「京華」一夢 見證時代變遷 2022/08/12 「京華」一夢 見證時代變遷 專家樓論 - 趁市淡換樓 2022/08/11 趁市淡換樓 專家樓論 - 漫天開價 落地還錢 2022/08/10 漫天開價 落地還錢 專家樓論 - 新盤低開搶客 二手「冇運行」 2022/08/09 新盤低開搶客 二手「冇運行」 一手市場 樓價 香港物業 GDP 供樓負擔 加息 香港