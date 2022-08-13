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經濟負增長 樓價怎麼走

財金專欄 14:00 2022/08/13

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政府下調今年經濟增長（GPD）預測，有機會重現負增長。在經濟疲弱下，企業加薪乏力，遇上加息周期令供樓開支增加，對樓市雙重夾擊，本港樓價走勢或轉弱。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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