  • 28°C
香港時間 : 2022815日 (週一) 07:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大市前瞻】瑞信邵志銘 布局長期增長板塊

財金猛人追蹤 07:18 2022/08/15

分享：

分享：

瑞信大中華區首席投資總監邵志銘在接受《投資理財周刊》專訪時表示，「港股投資情緒脆弱，內房還款進度比想像中慢，加上台海局勢問題，令港股面對的不明朗因素升温，相信第四季要有明顯催化劑出現，才會好轉，即使反彈後，仍須謹慎。」

更深入分析，可詳閱《》（加入1355期主文 文章連結）

另外，港股踏入業績期，多隻重榜股將陸續公布業績，不過，邵志銘認為，目前市場關注宏觀因素因素多於個別公司業績，內房、疫情、加息的因素對投資情緒影響大於個別公司因素，相信即使企業第二季業績差，市場也不會太意外，他建議投資者配置一些長期增長主題，包括新能源和電動車。

「汽車消費相信會顯著好過其他板塊，減汽車購置稅都利好行業，加上中國電動車出口開始出現動力，相信至年底時，電動車將繼續支持中國出口增長，相信電動車仍具增長潛力，看好電動車產業鏈和電池供應鏈。」

他又繼續看好新能源板塊，如光伏，碳中和相關股未來仍有政策支持，但相信短綫炒作機會較小。

在防守板塊方面，邵志銘認為本地地產股值得留意，因板塊估值偏低，加上本地發展商財務穩健，是在波動市中較穩陣的選擇。

地產股估值比較可見下圖。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

「就算政府最終無推出穩定樓市的政策，本地地產股估值都仍然便宜，加上新盤銷售在少折扣的情況下都賣得不錯，地產股仍具吸引力。」

對於內房是否有機會「翻生」，邵志銘延續其「逢反彈就要離場」的思路，指出中央現在主要是顧慮地產商的交樓風險，優先確保內房可以交樓，而不是內房投資者的利益。

「目前看不到將有催化劑出現，改變內房資金緊拙的問題，也看不見內房銷售之後會明顯出現反彈的趨勢。」

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 陳紫瑩 投資理財周刊

欄名 : MT專訪

最新專欄文章

【旅遊復甦】神準策略師：本地股仍欠一個催化劑
2022/08/13
【旅遊復甦】神準策略師：本地股仍欠一個催化劑
【通脹趨勢】基金經理：通脹環境下高息防守策略
2022/08/13
【通脹趨勢】基金經理：通脹環境下高息防守策略
【新能源趨勢】富達繆子美 評電動車產業鏈上中下游入市時機
2022/08/13
【新能源趨勢】富達繆子美 評電動車產業鏈上中下游入市時機
【名家評市】法巴策略師譚慧敏 授科技股買賣策略
2022/08/13
【名家評市】法巴策略師譚慧敏 授科技股買賣策略
【防守陣勢】富達繆子美 評防守股票之選
2022/08/12
【防守陣勢】富達繆子美 評防守股票之選
宏觀分析 邵志銘 電動車 疫情 新能源 港股 加息 板塊 通脹

下一篇文章

【旅遊復甦】神準策略師：本地股仍欠一個催化劑
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【名家評市】法巴策略師譚慧敏 授科技股買賣策略
【名家評市】法巴策略師譚慧敏 授科技股買賣策略
【通脹趨勢】基金經理：通脹環境下高息防守策略
【通脹趨勢】基金經理：通脹環境下高息防守策略
【旅遊復甦】神準策略師：本地股仍欠一個催化劑
【旅遊復甦】神準策略師：本地股仍欠一個催化劑
【追蹤女股神】納指抽升逾2% Cathie Wood重點減持兩隻醫療股（一文盡覽ARK最新買賣清單）
【追蹤女股神】納指抽升逾2% Cathie Wood重點減持兩隻醫療股（一文盡覽ARK最新買賣清單）
【新能源趨勢】富達繆子美 評電動車產業鏈上中下游入市時機
【新能源趨勢】富達繆子美 評電動車產業鏈上中下游入市時機
【星級名家】曾淵滄：本地地產股 業績令人滿意（一文盡覽不斷更新）
【星級名家】曾淵滄：本地地產股 業績令人滿意（一文盡覽不斷更新）