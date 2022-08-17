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【大市前瞻】瑞信邵志銘：看不見內房銷情會呈明顯反彈趨勢

財金猛人追蹤 22:29 2022/08/17

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瑞信大中華區首席投資總監邵志銘在接受《投資理財周刊》專訪時表示，「港股投資情緒脆弱，內房還款進度比想像中慢，加上台海局勢問題，令港股面對的不明朗因素升温，相信第四季要有明顯催化劑出現，才會好轉，即使反彈後，仍須謹慎。」

更深入分析，可詳閱神準策略師邵志銘 港股年底目標僅20200點【下一頁

另外，港股踏入業績期，多隻重榜股將陸續公布業績，不過，邵志銘認為，目前市場關注宏觀因素因素多於個別公司業績，內房、疫情、加息的因素對投資情緒影響大於個別公司因素，相信即使企業第二季業績差，市場也不會太意外，他建議投資者配置一些長期增長主題，包括新能源和電動車。

「汽車消費相信會顯著好過其他板塊，減汽車購置稅都利好行業，加上中國電動車出口開始出現動力，相信至年底時，電動車將繼續支持中國出口增長，相信電動車仍具增長潛力，看好電動車產業鏈和電池供應鏈。」

他又繼續看好新能源板塊，如光伏，碳中和相關股未來仍有政策支持，但相信短綫炒作機會較小。

在防守板塊方面，邵志銘認為本地地產股值得留意，因板塊估值偏低，加上本地發展商財務穩健，是在波動市中較穩陣的選擇。

地產股估值比較可見下圖。

    點擊圖片放大
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「就算政府最終無推出穩定樓市的政策，本地地產股估值都仍然便宜，加上新盤銷售在少折扣的情況下都賣得不錯，地產股仍具吸引力。」

對於內房是否有機會「翻生」，邵志銘延續其「逢反彈就要離場」的思路，指出中央現在主要是顧慮地產商的交樓風險，優先確保內房可以交樓，而不是內房投資者的利益。

「目前看不到將有催化劑出現，改變內房資金緊拙的問題，也看不見內房銷售之後會明顯出現反彈的趨勢。」

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撰文 : 陳紫瑩 投資理財周刊

欄名 : MT專訪

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