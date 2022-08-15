【抗通脹投資】避險回報兼得 瑞銀薦黃金板塊

美國通脹居高難下，加上中美局勢再趨緊張，黃金再次成為投資者熱門選擇之一。大行高盛認為市場對通脹的憂慮與對美國聯儲局加息步伐的預期，將令金價進入區間波動狀態，建議投資者作相應交易策略。而意慾於迴避宏觀風險的同時，謀取更高回報的投資者，可考慮升幅有望跑贏金價的金礦股。板塊中，招金礦業 （01818） 今年有新礦場投產，盈利表現可跑出。

雖然黃金在現時環境具備升值條件，但金價今年3月見頂後持續滑落，這是由於美國聯儲局開展加息及縮表周期以遏抑高通脹，美國國債收益率相應上升，同時借貸成本上升及流動性減少，帶動美元升值。於是，持有美國國債將帶來「利息上升」及「美元升值」的雙重回報，較無法產生回報的黃金更加吸引，於是資金「棄金從債」，金價面臨沽壓。

金價在7月跌穿1,700美元後回升，就是因為市場開始扭轉加息預期，料聯儲局提早完成加息以避免美國經濟陷入衰退。配合上周公布的7月美國CPI開始出現見頂回落迹象，市場看好聯儲局加息抑通脹的壓力下降，促成風險資產及金價反彈，上周收報每盎司1,802.4美元。

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如果投資者取態略為進取，希望在投資黃金保值避險的同時，享受額外回報的話，金礦股就是一個好選擇。瑞信統計過去10年金價上升期間，中港黃金股的股價升幅往往比金價升幅更加亮麗。港股主流黃金股份別是招金礦業 （01818） 、山東黃金 （01787） 及紫金礦業 （02899） 。瑞信測算了各股2022年盈利對金價上升的敏感度，可見招金最受惠黃金表現，若金價按年上升10%，公司每股盈利可增長13.9%。

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