  • 28°C
香港時間 : 2022815日 (週一) 06:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【賺息趨勢】中金：中移動持續完善算力底層設施 重申其「跑贏行業」評級

研究報告 06:01 2022/08/15

分享：

分享：

美國本月初公布強勁的7月就業報告後，曾令聯儲局下月續加息0.75厘的預期加升（點擊圖片放大）。不過，隨着美國上周三公布7月CPI按年漲8.5%，較前值的9.1%大幅回落60個基點，也較市場預期的8.7%為低；縱使是核心CPI，在剔除波動較大的食品和能源價格後，按年漲5.9%，也低過市場預期的6.1%。美國通脹壓力紓緩，激進加息預期降溫（點擊圖片放大），至8月14日止，市場變回預期聯儲局下月加息0.5厘的機會較高。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

專訪：神準策略師邵志銘 港股年底目標僅20200點【下一頁

無論如何，加息勢頭未止，衰退滯脹風險未除，現金可能為王（點擊圖片放大）的前提下，讀者宜將注意力集中到現金流強兼負債較低，令股息增長能力較強的收息股上。

延伸閱讀：

【熊圖論市】國金証券從股息商品找衰退趨勢（第三版）

商品大潮已轉勢 未來幾年仍低迷

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

8月14日：

【18：00】中國移動 （00941） 今年上半年營運收入按年增約12%至4,969億元（人民幣‧下同），繼續保持雙位數增速；純利按年增約18.9%至703億元。期內，資本開支為920億元，自由現金流為552億元，現金流持續保持健康，並令每股中期息大增35%至2.2港元。大型中資券商中金最新報告指，中移動中期股息的派息率57%，較去年同期升10個百分點，而公司重視股東回報率，承諾2023年將派息率提升至70%。

中金表示，中移動上半年純利年升18.9%，超預期......

8月12日：

【21：00】港鐵 （00066） 中期業績有驚喜，而由港鐵公布中期業績後，至截稿前止，暫有6間券商給予港鐵最新目標價（點擊圖片放大），平均值約45.86元，較港鐵今天收市價42元高出約9.2%。除了本文在【13：00】提及野村將港鐵目標價由45.4元調升至49.1元之外，另一券商瑞銀也將港鐵目標價由42.3元調升至42.8元。

    點擊圖片放大
    +2

延伸閱讀：【藍籌業績】港鐵中短期有近1成上升空間（第五版）

【13：30】中移動 （00941） 中期業績有驚喜兼每股中期息大增約35%，分析詳見：【下一頁

更多關於8月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

藍籌相關券商看法，詳見：【長和系】【中電】【滙豐】【恒地系】【領展】【中移動】【聯想】【友邦】【中銀】【中行

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

 

...

撰文 : 蕭悅潾 投資理財周刊

欄名 : 收息股追蹤

相關文章

神準策略師瑞信邵志銘 港股年底目標僅20200點 布局長短綫增長+防守主題
今日
神準策略師瑞信邵志銘 港股年底目標僅20200點 布局長短綫增長+防守主題
【熊圖論市】國金証券從股息商品找衰退趨勢（第三版）
2022/08/04
【熊圖論市】國金証券從股息商品找衰退趨勢（第三版）
【藍籌業績】港鐵中短期有近1成上升空間（第五版）
2022/08/12
【藍籌業績】港鐵中短期有近1成上升空間（第五版）
商品大潮已轉勢 未來幾年仍低迷
今日
商品大潮已轉勢 未來幾年仍低迷
中國股票投資者 須留意滯脹風險
今日
中國股票投資者 須留意滯脹風險

你可能感興趣

神準策略師瑞信邵志銘 港股年底目標僅20200點 布局長短綫增長+防守主題
今日 00:01
神準策略師瑞信邵志銘 港股年底目標僅20200點 布局長短綫增長+防守主題
【熊圖論市】國金証券從股息商品找衰退趨勢（第三版）
08:01 2022/08/04
【熊圖論市】國金証券從股息商品找衰退趨勢（第三版）
【藍籌業績】港鐵中短期有近1成上升空間（第五版）
22:51 2022/08/12
【藍籌業績】港鐵中短期有近1成上升空間（第五版）

知多啲

【熊圖論市】國金証券從股息商品找衰退趨勢（第三版）
【熊圖論市】國金証券從股息商品找衰退趨勢（第三版）
【抗通脹系列】券商盤點長和系 捉穩贏通脹加息之選（第四版）
【抗通脹系列】券商盤點長和系 捉穩贏通脹加息之選（第四版）
【消費券+保就業】港零售復甦勝預期 捉最值博受惠股（第五版）
【消費券+保就業】港零售復甦勝預期 捉最值博受惠股（第五版）
【加息受惠股】銀行股受惠加息到幾時（第五版）
【加息受惠股】銀行股受惠加息到幾時（第五版）
【賺息趨勢】花旗：料港銀淨息差可能在明年見頂
【賺息趨勢】花旗：料港銀淨息差可能在明年見頂

最新專欄文章

【賺息趨勢】花旗：料港銀淨息差可能在明年見頂
2022/08/13
【賺息趨勢】花旗：料港銀淨息差可能在明年見頂
【賺息趨勢】瑞信：料長和下半年港口業務保持韌性
2022/08/06
【賺息趨勢】瑞信：料長和下半年港口業務保持韌性
【賺息趨勢】滙豐：恒隆地產上海商場租戶銷售快速反彈 維持「買入」評級
2022/07/30
【賺息趨勢】滙豐：恒隆地產上海商場租戶銷售快速反彈 維持「買入」評級
【賺息趨勢】瑞信：中海油中期盈喜 支持全年盈測
2022/07/18
【賺息趨勢】瑞信：中海油中期盈喜 支持全年盈測
【通脹Vs衰退】美銀料滙豐每股派息到2024年可翻一番
2022/07/09
【通脹Vs衰退】美銀料滙豐每股派息到2024年可翻一番
收息股 雲端 派息 目標價 加息 美國聯儲局 中國移動（00941） 通脹 5G 港鐵

下一篇文章

【港股趨向】3個不似預期拖垮港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【賺息趨勢】花旗：料港銀淨息差可能在明年見頂
【賺息趨勢】花旗：料港銀淨息差可能在明年見頂
【港股趨向】3個不似預期拖垮港股
【港股趨向】3個不似預期拖垮港股
【電商平台股】花旗美銀評京東阿里618購物節銷情
【電商平台股】花旗美銀評京東阿里618購物節銷情
【台海局勢】法貿行：高度依賴半導體行業將帶來瓶頸（第二版）
【台海局勢】法貿行：高度依賴半導體行業將帶來瓶頸（第二版）
【台海危機】中國對美祭出八項制裁 貿易戰戰火續燃？（第三版：新能源車或成新戰場）
【台海危機】中國對美祭出八項制裁 貿易戰戰火續燃？（第三版：新能源車或成新戰場）
【騰訊盈利趨勢】券商看法齊保守 騰訊能否靠業績翻身（附季績預測數據）（第四版）
【騰訊盈利趨勢】券商看法齊保守 騰訊能否靠業績翻身（附季績預測數據）（第四版）