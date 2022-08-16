【賺息趨勢】高盛：保誠港業務利潤率降 目標價削7.5%

美國本月初公布強勁的7月就業報告後，曾令聯儲局下月續加息0.75厘的預期加升（點擊圖片放大）。不過，隨着美國上周三公布7月CPI按年漲8.5%，較前值的9.1%大幅回落60個基點，也較市場預期的8.7%為低；縱使是核心CPI，在剔除波動較大的食品和能源價格後，按年漲5.9%，也低過市場預期的6.1%。美國通脹壓力紓緩，激進加息預期降溫（點擊圖片放大），至8月14日止，市場變回預期聯儲局下月加息0.5厘的機會較高。

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專訪：神準策略師邵志銘 港股年底目標僅20200點【下一頁】

無論如何，加息勢頭未止，衰退、滯脹風險未除，現金可能為王（點擊圖片放大）的前提下，讀者宜將注意力集中到現金流強兼負債較低，令股息增長能力較強的收息股上。

延伸閱讀：

【熊圖論市】國金証券從股息商品找衰退趨勢（第三版）

商品大潮已轉勢 未來幾年仍低迷

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8月16日：

【16：40】國際保險股為收息股類之一，當中宏利 （00945） 更是2008年金融海嘯前的股王，而且較內險股更受惠美國加息。不過，另一在港市的國際保險股保誠 （02378） 因市場對其短期新業務保費及經營溢利存憂慮，而股價走勢。

雖然高盛最新報告指......

【12：00】電訊盈科 （00008） 今年中期每股派息按年穩定增長2%，續有增長，而摩根大通最新發表報告指，電訊盈科上半年每股派息增長主要受到有韌性的電訊業務、媒體業務盈利能力改善、解決方案收入溫和增長，以及來自香港電訊 （06823） 的分派收益率提高。

摩通相信......

8月15日：

【20：00】電訊盈科 （00008） 上周公布截至今年6月底止中期營業額按年升約1.4%至近182.6億元，而虧損收窄至8,800萬元（上年同期蝕3.15億元），但對於長綫收息投資者而言，更重要是每股中期息由上年度的9.36仙增至9.56仙。花旗最新報告指，電訊盈科雖面對下半年利率上升壓力，但受香港電訊 （06823） 業務穩定及提逾90%分派比率所支持，電訊盈科每股派息將維持穩定增長，並繼續給予電訊盈科「買入」的投資評級，目標價維持4.6元。

花旗表示......

8月14日：

【18：00】中國移動 （00941） 今年上半年營運收入按年增約12%至4,969億元（人民幣‧下同），繼續保持雙位數增速；純利按年增約18.9%至703億元。期內，資本開支為920億元，自由現金流為552億元，現金流持續保持健康，並令每股中期息大增35%至2.2港元。大型中資券商中金最新報告指，中移動中期股息的派息率57%，較去年同期升10個百分點，而公司重視股東回報率，承諾2023年將派息率提升至70%。

中金表示，中移動上半年純利年升18.9%，超預期......

8月12日：

【21：00】港鐵 （00066） 中期業績有驚喜，而由港鐵公布中期業績後，至截稿前止，暫有6間券商給予港鐵最新目標價（點擊圖片放大），平均值約45.86元，較港鐵今天收市價42元高出約9.2%。除了本文在【13：00】提及野村將港鐵目標價由45.4元調升至49.1元之外，另一券商瑞銀也將港鐵目標價由42.3元調升至42.8元。

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延伸閱讀：【藍籌業績】港鐵中短期有近1成上升空間（第五版）

【13：30】中移動 （00941） 中期業績有驚喜兼每股中期息大增約35%，分析詳見：【下一頁】

更多關於8月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

藍籌相關券商看法，詳見：【長和系】【中電】【滙豐】【恒地系】【領展】【中移動】【聯想】【友邦】【中銀】【中行】

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