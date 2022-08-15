澳元量度升幅目標74美仙 財金專欄 2022/08/15 分享： 分享： 投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 蕭悅潾 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元短期支持1.02美元 今日 歐元短期支持1.02美元 英鎊短期支持1.21美元 今日 英鎊短期支持1.21美元 日圓本周徘徊132至134 今日 日圓本周徘徊132至134 紐元量度升幅目標66.5美仙 今日 紐元量度升幅目標66.5美仙 加元上升阻力1.265 今日 加元上升阻力1.265 你可能感興趣 歐元短期支持1.02美元 今日 01:00 歐元短期支持1.02美元 英鎊短期支持1.21美元 今日 01:00 英鎊短期支持1.21美元 日圓本周徘徊132至134 今日 01:00 日圓本周徘徊132至134 最新專欄文章 歐元短期支持1.02美元 今日 歐元短期支持1.02美元 加元上升阻力1.265 今日 加元上升阻力1.265 紐元量度升幅目標66.5美仙 今日 紐元量度升幅目標66.5美仙 日圓本周徘徊132至134 今日 日圓本周徘徊132至134 英鎊短期支持1.21美元 今日 英鎊短期支持1.21美元 量度升幅 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 外滙貨幣