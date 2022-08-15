美國升息壓力放緩 亞洲區股市分流發展 財金專欄 2022/08/15 分享： 分享： 美國上周發表通脹數據略有降温，上月消費物價指數按年增8.5%，低於預期，且從6月高位大幅回落，惟仍在逾40年高位徘徊。 通脹回落有利美國聯儲局或放慢加息步伐，刺激美股低位回升，當中納指漲幅較為凌厲。 不過 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 環球金融科技戰 激發全球供應鏈洗牌 2022/08/08 環球金融科技戰 激發全球供應鏈洗牌 美日擬共研晶片 牽全球科技暗戰 2022/08/01 美日擬共研晶片 牽全球科技暗戰 美歐升息期下 股票商品資金流向 2022/07/25 美歐升息期下 股票商品資金流向 環球加息呈常態 惟幣策明年分化 2022/07/18 環球加息呈常態 惟幣策明年分化 新興市場走資 A股逆市吸金 2022/07/11 新興市場走資 A股逆市吸金 經濟 美股 指數 日本 通脹 貿易 貨幣政策 GDP 美國聯儲局 日圓