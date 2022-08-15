美國升息壓力放緩 亞洲區股市分流發展

美國上周發表通脹數據略有降温，上月消費物價指數按年增8.5%，低於預期，且從6月高位大幅回落，惟仍在逾40年高位徘徊。

通脹回落有利美國聯儲局或放慢加息步伐，刺激美股低位回升，當中納指漲幅較為凌厲。

不過

...