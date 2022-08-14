歐盟停發旅遊簽證 對俄制裁下一步？ 國際 22:32 2022/08/14 分享： 分享： 俄羅斯上月取消新冠疫情餘下的出入境限制後，適逢暑假來臨，俄人到歐洲旅遊的數目顯著上升。基於歐盟禁止成員國航班進入俄羅斯領空，原本已是俄人轉機熱點的芬蘭再次熱鬧起來，大量俄人取道當地轉飛歐洲。鄰近俄羅斯的巴爾幹半島多國亦有類似情況，近日俄人到訪的數目大幅增加。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 環球經濟熄火 通脹強行迫降 2022/08/12 環球經濟熄火 通脹強行迫降 環球經濟熄火 通脹強行迫降 2022/08/11 環球經濟熄火 通脹強行迫降 國金札記 - 能源補貼攻長者 辛偉誠背水一戰 2022/08/11 能源補貼攻長者 辛偉誠背水一戰 國金札記 - 卓慧思遙遙領先 拜相已無懸念 2022/08/10 卓慧思遙遙領先 拜相已無懸念 國金札記 - 美棄用石油大計 抗通脹僅包裝 2022/08/09 美棄用石油大計 抗通脹僅包裝 簽證 地緣政治 制裁 出入境管制 地中海 俄羅斯 烏克蘭 歐盟 歐洲 意大利