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歐盟停發旅遊簽證 對俄制裁下一步？

國際 22:32 2022/08/14

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俄羅斯上月取消新冠疫情餘下的出入境限制後，適逢暑假來臨，俄人到歐洲旅遊的數目顯著上升。基於歐盟禁止成員國航班進入俄羅斯領空，原本已是俄人轉機熱點的芬蘭再次熱鬧起來，大量俄人取道當地轉飛歐洲。鄰近俄羅斯的巴爾幹半島多國亦有類似情況，近日俄人到訪的數目大幅增加。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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