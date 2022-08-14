歐盟停發旅遊簽證 對俄制裁下一步？

俄羅斯上月取消新冠疫情餘下的出入境限制後，適逢暑假來臨，俄人到歐洲旅遊的數目顯著上升。基於歐盟禁止成員國航班進入俄羅斯領空，原本已是俄人轉機熱點的芬蘭再次熱鬧起來，大量俄人取道當地轉飛歐洲。鄰近俄羅斯的巴爾幹半島多國亦有類似情況，近日俄人到訪的數目大幅增加。

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