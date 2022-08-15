中國7月數據 經濟喜中有憂？ 財金專欄 2022/08/15 分享： 分享： 國家統計局今日公布7月宏觀經濟數據，這是中國經濟下半年首個月度數據，也是中國經濟關鍵的第三季首個月度數據。是以對7月數據，經濟界有較高的關注度，在公布7月宏觀數據前，先行數據卻是喜憂均在意料之外。 對7 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 人行幣策調整 重在「3個兼顧」 2022/08/13 人行幣策調整 重在「3個兼顧」 國情知聞 - 通脹始增溫 政策新平衡 2022/08/12 通脹始增溫 政策新平衡 國情知聞 - 挑經濟大樑 東西部各有側重 2022/08/11 挑經濟大樑 東西部各有側重 國情知聞 - 「財金87號文」 金融界過緊日子 2022/08/10 「財金87號文」 金融界過緊日子 國情知聞 - 全球經濟變局 中國經濟界緊盯 2022/08/09 全球經濟變局 中國經濟界緊盯 中國 經濟 人民幣 國家統計局 經濟衰退 進出口 宏觀調控 M2 貿易順差 美元