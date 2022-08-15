中國7月數據 經濟喜中有憂？

國家統計局今日公布7月宏觀經濟數據，這是中國經濟下半年首個月度數據，也是中國經濟關鍵的第三季首個月度數據。是以對7月數據，經濟界有較高的關注度，在公布7月宏觀數據前，先行數據卻是喜憂均在意料之外。

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