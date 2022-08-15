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馬會董事9月換屆 或20年來首投票

財金專欄 2022/08/15

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「馬照跑」被視為香港社會象徵，馬會每年亦回饋社會200多億元，影響力巨大。馬會董事局下月將換屆，選出新主席，但更令人關注是，今次或出現近20年來首次馬會董事選舉，要在激烈競爭下投票選出。

副主席利子厚

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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