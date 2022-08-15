馬會董事9月換屆 或20年來首投票 財金專欄 2022/08/15 分享： 分享： 「馬照跑」被視為香港社會象徵，馬會每年亦回饋社會200多億元，影響力巨大。馬會董事局下月將換屆，選出新主席，但更令人關注是，今次或出現近20年來首次馬會董事選舉，要在激烈競爭下投票選出。 副主席利子厚 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 葉劉倡「港漂」買樓撤辣稅 機會渺茫 2022/08/12 葉劉倡「港漂」買樓撤辣稅 機會渺茫 有政戲 - 自由黨DQ田北俊等3人 削「負資產」求存？ 2022/08/11 自由黨DQ田北俊等3人 削「負資產」求存？ 有政戲 - 新班子度蹺增供應 消息：撤辣無可能 2022/08/10 新班子度蹺增供應 消息：撤辣無可能 有政戲 - 李家超果斷鬆綁 11月前有望「0+7」？ 2022/08/09 李家超果斷鬆綁 11月前有望「0+7」？ 有政戲 - 紅黃碼料本周公布 譚志源港機場檢疫吐苦水 2022/08/08 紅黃碼料本周公布 譚志源港機場檢疫吐苦水 馬會 香港 選舉 劉業強 陳南祿 傅流螢 銀行