【確定性高】高息股都係電信股最好

中國7月的信貸資料，新增社融和貸款大幅收縮。在如此寬鬆的貨幣政策環境下，新增只有7500餘億元人民幣（下同），較去年同期少增3191億元，創出6年新低，反映經濟一點都不樂觀。

如此的數據，內地媒體用了一句非常含蓄的話表達：信用修復時間周期拉長。算不算唱淡？你懂的。

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7月信貸社融低於預期，顯示實體融資需求不足。從8月高頻資料來看，實體融資尚未出現改善跡象。

從票據利率來看，8月開月之後票據利率就處於低位元，目前國股6 個月轉貼現票據利率持續處於1%附近，顯著低於以往開月水準，顯示融資需求不足。同時，房地產銷售高頻資料依然疲弱，居民融資需求依然不足。

因此，8 月實體融資需求尚未出現明顯改善跡象，或繼續偏弱。

其二，七月M2增12% > 貸款增11%，是8年來首次，顯示資金空轉，並未全部投入實體。二季度房地產貸款十年最低。實體缺乏機會，貸款需求弱。

此外，央行報告堅持不搞大水漫灌、不刺激房地產，警告結構性通脹。下半年很難大幅寬鬆。

從經驗上看，在整體盈利預期下修的環境，高成長板塊，一般也是高估值，賠率不高。所以，現階段只有確定性的高股息，討論成長性才是有意義的，否則都是海市蜃樓。

目前，市場暫時發現只有三隻中資電訊股符合這個條件。

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中國移動 （00941） 今年6月底止中期業績，純利702.75億元，按年升18.9%；每股盈利3.29元。中期息派2.2港元，較上年同期派1.63港元增加34.9%。中移動更表示，明年以現金方式分配的利潤逐步提升至當年純利的70%以上。

據此計算，中期派息增長38%，派息比率為58%，單計中期息的股息為4.2%，今年全年估計達8.4%。摩根大通表示，集團重申承諾派息比率由去年的60%，提升至明年的最少70%，意味明年股息達到10%的吸引水平，且期間的每股派息年均複合增長率達14%。

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