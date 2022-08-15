【盈利趨勢】旺季落空 震散航運板塊？（第三版）

航運板塊一度受益於供應鏈緊，運價上升，傳統9月乃航運業的旺季，然而，近日航運界卻傳出，旺季效應落空的預期，航運股除了運油的中遠海能 （01138） 仍能逆市上升之外，其餘全綫下挫，而跌勢最慘烈的，要數東方海外 （00316） 。

航運與出口有着千絲萬縷的關係，這主要是運量的反映，至於運價，影響的因素有很多，例如航綫、港口、貨箱、天氣、物流環節等。

兩年多的疫情擾動下，全球經濟活動被打亂，一向作為中國出口的重要指標航運數據是重要參考。今年上半年集裝箱運價和出口發生明顯趨勢背離，民生證券最新報告指出兩大原因。

一、疫後國際運力變化大干擾運價表現；

二、歐美綫路運價下降過快，擾亂總體運價表現。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

專訪：神準策略師邵志銘 港股年底目標僅20200點【下一頁】

在解釋趨勢兩大背離原因之前，先簡單了解運價與出口關係。

由於集裝箱船供給缺乏彈性，運價通常取決於需求；集裝箱船的需求主要受出口驅動，取決於出口量規模，出口量會明顯波動，波動周期很短，波動幅度很大，集裝箱需求明顯周期波動。從邏輯上，集裝箱運價能指示出口走勢。

從集裝箱運價數據看，年初以來持續回落。8月份，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）較年初降27%，此降幅大、持續時間長是疫情之後首次。截至8月12日止，SCFI指數為3562.67點，按周跌3739.72點，下跌177.05%。

從運價的數據、出口表現來看，反而有所失靈，我們認為背後主要有兩點原因。

原因一、疫後國際運力變化大干擾運價表現



該行指出，疫情下中國際運力收縮，大幅抬高運價，這點在過去兩年被市場低估。

事實上，受3大因素影響航運周轉效率大幅降低。

（1）防疫降低港口作業速度，港口擁堵；

（2）港口卸貨慢，空箱回流困難，集裝箱船缺箱；

（3）海員因為感染、隔離而缺員。

今年以來上述運力約束因素得到緩解。運力投入增加和航運效率改善後，運價開始回落。今年上半年是運力而非出口，成為主導運價因素……

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...