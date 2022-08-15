  • 32°C
香港時間 : 2022815日 (週一) 15:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【航運轉季？】運價判斷出口「失靈」民生證券剖析2個原因（第二版）

研究報告 14:58 2022/08/15

分享：

分享：

兩年多的疫情擾動下，全球經濟活動被打亂，一向作為中國出口的重要指標的集裝箱（貨櫃箱）運價可反映。今年上半年集裝箱運價和出口發生明顯趨勢背離，民生證券最新報告指出兩大原因。

一、疫後國際運力變化大干擾運價表現；
二、歐美綫路運價下降過快，擾亂總體運價表現。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

專訪：神準策略師邵志銘 港股年底目標僅20200點【下一頁

在解釋趨勢兩大背離原因之前，先簡單了解運價與出口關係。

由於集裝箱船供給缺乏彈性，運價通常取決於需求；集裝箱船的需求主要受出口驅動，取決於出口量規模，出口量會明顯波動，波動周期很短，波動幅度很大，集裝箱需求明顯周期波動。從邏輯上，集裝箱運價能指示出口走勢。

從集裝箱運價數據看，年初以來持續回落。8月份，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）較年初降27%，此降幅大、持續時間長是疫情之後首次。截至8月12日止，SCFI指數為3562.67點，按周跌3739.72點，下跌177.05%。

從運價的數據、出口表現來看，反而有所失靈，我們認為背後主要有兩點原因。

原因一、疫後國際運力變化大干擾運價表現

該行指出，疫情下中國際運力收縮，大幅抬高運價，這點在過去兩年被市場低估。

事實上，受3大因素影響航運周轉效率大幅降低。
（1）防疫降低港口作業速度，港口擁堵；
（2）港口卸貨慢，空箱回流困難，集裝箱船缺箱；
（3）海員因為感染、隔離而缺員。

今年以來上述運力約束因素得到緩解。運力投入增加和航運效率改善後，運價開始回落。今年上半年是運力而非出口，成為主導運價因素……

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

撰文 : 鍾采餘 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

相關文章

【台海局勢】法貿行：高度依賴半導體行業將帶來瓶頸（第二版）
2022/08/13
【台海局勢】法貿行：高度依賴半導體行業將帶來瓶頸（第二版）
【抗通脹投資】避險回報兼得 瑞銀薦黃金板塊
今日
【抗通脹投資】避險回報兼得 瑞銀薦黃金板塊
【賺息趨勢】中金：中移動持續完善算力底層設施 重申其「跑贏行業」評級
今日
【賺息趨勢】中金：中移動持續完善算力底層設施 重申其「跑贏行業」評級
【確定性高】高息股都係電信股最好（增人行減息評論）
今日
【確定性高】高息股都係電信股最好（增人行減息評論）

你可能感興趣

【台海局勢】法貿行：高度依賴半導體行業將帶來瓶頸（第二版）
10:40 2022/08/13
【台海局勢】法貿行：高度依賴半導體行業將帶來瓶頸（第二版）
【抗通脹投資】避險回報兼得 瑞銀薦黃金板塊
今日 11:07
【抗通脹投資】避險回報兼得 瑞銀薦黃金板塊
【賺息趨勢】中金：中移動持續完善算力底層設施 重申其「跑贏行業」評級
今日 06:01
【賺息趨勢】中金：中移動持續完善算力底層設施 重申其「跑贏行業」評級

最新專欄文章

【騰訊盈利趨勢】券商看法齊保守 騰訊能否靠業績翻身（附季績預測數據）（第四版）
今日
【騰訊盈利趨勢】券商看法齊保守 騰訊能否靠業績翻身（附季績預測數據）（第四版）
【抗通脹投資】避險回報兼得 瑞銀薦黃金板塊
今日
【抗通脹投資】避險回報兼得 瑞銀薦黃金板塊
【利好將取消？】乘聯會發聲引熱議：新能源車徵稅是必然趨勢
2022/08/13
【利好將取消？】乘聯會發聲引熱議：新能源車徵稅是必然趨勢
【港股趨向】3個不似預期拖垮港股
2022/08/13
【港股趨向】3個不似預期拖垮港股
【台海局勢】法貿行：高度依賴半導體行業將帶來瓶頸（第二版）
2022/08/13
【台海局勢】法貿行：高度依賴半導體行業將帶來瓶頸（第二版）
中國市場 市場動向 經濟數據表現 疫情 經濟 行業 指數 航運

上一篇文章

【確定性高】高息股都係電信股最好（增人行減息評論）

下一篇文章

【騰訊盈利趨勢】券商看法齊保守 騰訊能否靠業績翻身（附季績預測數據）（第四版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【賺息趨勢】中金：中移動持續完善算力底層設施 重申其「跑贏行業」評級
【賺息趨勢】中金：中移動持續完善算力底層設施 重申其「跑贏行業」評級
【確定性高】高息股都係電信股最好（增人行減息評論）
【確定性高】高息股都係電信股最好（增人行減息評論）
【騰訊盈利趨勢】券商看法齊保守 騰訊能否靠業績翻身（附季績預測數據）（第四版）
【騰訊盈利趨勢】券商看法齊保守 騰訊能否靠業績翻身（附季績預測數據）（第四版）
【抗通脹投資】避險回報兼得 瑞銀薦黃金板塊
【抗通脹投資】避險回報兼得 瑞銀薦黃金板塊
【台海危機】中國對美祭出八項制裁 貿易戰戰火續燃？（第三版：新能源車或成新戰場）
【台海危機】中國對美祭出八項制裁 貿易戰戰火續燃？（第三版：新能源車或成新戰場）
【賺息趨勢】花旗：料港銀淨息差可能在明年見頂
【賺息趨勢】花旗：料港銀淨息差可能在明年見頂