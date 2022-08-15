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巨型商業地供應增  市場消化力成疑

地產 14:21 2022/08/15

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超級商業項目接連推出，短期內有市建局觀塘市中心重建第4及5區推出，年內亦將有西九文化區商業地等登場，在現時市場對商業項目信心仍未恢復下，到底有否能力承接多個貴價商業地？

過去3年政府接連推出多幅巨型商業地，由2019年的西九高鐵站上蓋項目(422億元)、2021年的中環新海濱地王(508億元)、銅鑼灣加路連山道地王(198億元)，消耗市場逾千億元的資金。

近日市建局再推觀塘市中心重建第4、5區項目登場，總樓面達216.59萬平方呎，意味即使不考慮地價，單是建築成本已經是涉資上百億元，有能夠承接的發展商數目有限。

更何況地皮位於觀塘港鐵站旁、規劃亦是區內最高的商廈之一，戰略意義高，地價亦不會太過便宜，市場估值90億至259億元，亦即是整個項目總投資額屬於200億至300多億元。

與此同時，亦有其他優質商業地部署登場，當中今年初未能成功招標推出的西九文化區藝術廣場大廈項目，有意年內再重推，市場估值亦達55.9億至83.9億元，連同建築成本後亦有機會達逾百億元。

上述多個項目均投資金額龐大，能夠承接發展商數目不多，加上連續幾年已經推出多幅大型商業地，市場會已經「食滯」、「消化不良」值得注意。特別是疫情未過去，市場對於商廈、零售項目的信心仍然未恢復，相信有關機構在設計招標方案時候，須更花心思，降低發展商對於發展風險的憂慮。

記者：余敏欽
 

巨型商業地供應增  市場消化力成疑

欄名 : 樓市分析

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