從基金13F持倉報告 看投資趨勢

標指上周五大漲 1.7%，收復1月高位跌至6月低位的逾半失地，並連升4周，創去年11月以來最長升浪，美股似有轉勢跡象。但亦有分析指，美股最近反彈，可能是空軍彈藥暫時耗盡而已，回氣之後大市仍會再跌，所以現時預測美股已觸底，可能言之過早。

在這個好淡爭持的時刻，不妨從陸續公布的13F持倉報告中，窺探專業投資經理對於市場動向的看法。13F報告（Form 13F）是機構投資經理提交的季度報告。

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根據美國證券交易委員會規定，資產管理規模超過1億美元的機構，需要在每季結束後的45天內揭露所有管理的股權資產（股票、ETF）多頭部位（不包含期貨和固定收益等其他資產）。

這些大型基金的一舉一動，除了反映該機構對於每個標的、產業的看法外，也勢必會在某種程度影響到股票的走勢。所以，透過觀察這些大型避險基金、共同基金、養老基金的13F持倉變化，或許可以看出一些整體的趨勢跟端倪，讓散戶投資者作出戰略的調整。

截至目前來看，橋水基金、景林資產、文藝復興科技、摩根大通、瑞銀等都已經遞交了第二季持倉報告。橋水作為全球最大對沖基金，在8月11日公布了其二季度倉位信息。截至二季度末，其整體持倉規模約為236億美元，較上季度降低4.87%，十大重倉股集中度為29.41%。其第二季建倉做多亞馬遜（美：AMZN）和馬拉松石油（美：MRO）；同時亦延續的第一季重押必需消費品類的策略，繼續加碼寶潔（美：PG）、強生（美：JNJ）、可口可樂（美：KO）。

另外，知名私募基金景林第二季度持倉總市值為22.45億美元，上一季度總市值為23.3億美元，按季下降4%。與橋水基金清倉阿里巴巴等中概股，不同的是，景林的前十大重倉股分別為貝殼（美：BEKE）、京東（美：JD）、網易（美：NTES）、中概互聯網ETF、中通快遞（美：ZTO）、阿里巴巴（美：BABA）、冬海集團（美：SE）、拼多多（美：PDD）等中概股仍是配置重點。

還有，對沖基金文藝復興科技第二季持倉總市值達約845億美元，較上一季度的總市值輕微下降1%。其第二季的持倉組合中，文藝復興科技建倉做多微軟（美：MSFT）、Shopify（美：SHOP）、Nike（美：NKE）、高盛（美：GS）、應用材料（美：AMAT）、花旗（美：C）、百思買（美：BBY）等706隻股票。

至於摩根大通的第二季持倉報告顯示，其持倉總市值約為7,180億美元，上一季度總市值約為8,302億美元，按季下降13.5%。在重倉股中，微軟（美：MSFT）位列第一，持倉市值約為234億美元，佔投資組合比例為3.26%。

從基金持倉可見，大多數仍偏重科技股以及石油股，重倉持有微軟（美：MSFT）、蘋果（美：APPL）和雪佛龍（美：CVX）等老牌公司，在股市下跌時仍持續購入，以作「溝淡」，正如筆者不斷强調，企業盈利表現以及基本面仍是大型投資者選股的指標。

作者：惠峰國際發展董事張玉峰

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