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【降息預期】穩增長壓力大 下周LPR料再降

研究報告 08:15 2022/08/16

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人民銀行意外下調MLF和逆回購利率齊降10個基點，為今年以來第二次，令市場預期下周公布的LPR利率很大機會下調。

人民銀行於周一公布，當日開展4,000億元1年期中期借貸便利（MLF）操作和20億元7天期公開市場逆回購操作，中標利率分別為2.75%、2.00%，均較前次操作下降10個基點，遠超市場預期。這是人行今年第二次下調該兩種利率，有分析預期，MLF利率下調預示本月的貸款市場報價利率（LPR）很大機會將同步下降。

華泰證券指出，今次MLF利率下調反映增長下行壓力加大，而同日發表的7月經濟資料也驗證了這一點。上周五公佈的金融資料顯示，受地產週期再度下行、以及內外需快速降溫預期的拖累，居民和企業端融資需求均快速減弱。同時7月經濟活動資料也表明，國內投資與消費需求明顯降溫，工業生產同比增速在低基數下仍然大幅走弱，顯示內外需均面臨較大挑戰。

因而華泰證券預期，下周一公布的1年LPR大概率等額下調，但目前環境下，5年期LPR的下調空間更大。隨着近期地產貸款風波演繹，地產周期再度下行的拐點早於此前預期的8月之後，同時增長預期回升可能也告一段落，短期內LPR報價存在一定的下調空間，尤其是與房貸利率掛鉤的5年期以上LPR報價下調空間更大。如該行年初所估計，即使只求房貸還款壓力與2021年持平，2022年的5年期LPR需下調30至50個基點。下半年仍需下調10至30個基點。

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路捉

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