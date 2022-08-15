美環保基建澎湃 創綠色投資機會

美國的《降通脹法案》（Inflation Reduction Act）在抗通脹上乏善足陳，不要被標題欺騙，環保基建才是主菜，當中非常多錢將用於應對氣候變化和發展綠能，政策帶動之下，勢有愈來愈多資金投入綠色浪潮中。

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