美環保基建澎湃 創綠色投資機會 國際 21:07 2022/08/15 分享： 分享： 美國的《降通脹法案》（Inflation Reduction Act）在抗通脹上乏善足陳，不要被標題欺騙，環保基建才是主菜，當中非常多錢將用於應對氣候變化和發展綠能，政策帶動之下，勢有愈來愈多資金投入綠色浪潮中。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 歐盟停發旅遊簽證 對俄制裁下一步？ 今日 歐盟停發旅遊簽證 對俄制裁下一步？ 環球經濟熄火 通脹強行迫降 2022/08/11 環球經濟熄火 通脹強行迫降 從半杯水哲學看待氣候變化 零排放並非空想 2022/08/12 從半杯水哲學看待氣候變化 零排放並非空想 能源補貼攻長者 辛偉誠背水一戰 2022/08/10 能源補貼攻長者 辛偉誠背水一戰 卓慧思遙遙領先 拜相已無懸念 2022/08/10 卓慧思遙遙領先 拜相已無懸念 你可能感興趣 歐盟停發旅遊簽證 對俄制裁下一步？ 今日 17:53 歐盟停發旅遊簽證 對俄制裁下一步？ 環球經濟熄火 通脹強行迫降 21:56 2022/08/11 環球經濟熄火 通脹強行迫降 從半杯水哲學看待氣候變化 零排放並非空想 16:05 2022/08/12 從半杯水哲學看待氣候變化 零排放並非空想 可持續發展 氫能 碳中和 電動車 綠色投資 風能 太陽能 新能源 美國 氣候暖化