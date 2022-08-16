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新盤低價搶客  二手樓價下行壓力增

地產 12:00 2022/08/16

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8月上半月隨著新界區兩大項目，以低價出擊帶動下，一手成交量已突破1,200宗，有望進一步挑戰今年5月時，單月約1,500宗的年內高位，新盤氣氛熾熱，但二手購買力卻被搶走，不少業主被迫進一步減價放盤，令屋苑連錄低市價成交， 甚至出現「時光倒流」，重回至3或4年前水平。

若以上周五公布的中原城市領先指數(CCL)為例，最新報177.1點，已連跌4周，更跌穿3月時的低位，創出全年新低，引證樓價進一步回調，走勢更有持續尋底的跡象。

美國聯儲局於下月再加0.75厘的機會甚濃，促使本港銀行短期內勢必加息，進一步加重供樓人士負擔，再加上疫情持續下，本港仍未與內地，甚至海外城市通關，直接影響經濟動力，故此政府早前已下調今年經濟增長（GPD）預測，亦有機會重現負增長，在多個利淡因素夾擊下，使樓價短期內依然面臨壓力。 

同時亦值得留意，屋苑低市價成交漸成「新常態」下，部分急於沽貨套現的二手小業主，不惜「壯士斷臂」，令蝕讓個案增多，更由以往較常見的半新盤、納米樓，進一步擴展至藍籌指標屋苑。

其中太古城本月暫錄得2宗蝕讓，包括高層3房單位，新近以1,208萬元沽出，業主持貨3年多，卻虧蝕達212萬元 ，至於黃埔花園亦有高層2房戶，獲買家以630萬元承接，造價卻創今年最低，連同使費料蝕約60萬 。

記者：李偉航
 

新盤低價搶客  二手樓價下行壓力增

欄名 : 樓市分析

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