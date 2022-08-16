行業踏入旺季 潤泥苦盡甘來 財金專欄 2022/08/16 分享： 分享： 中港兩地股市昨日缺乏方向，因為內地7月經濟數據差過市場預期，樂觀是中央可能要加大刺激經濟的力度，基建、農村必然是劍指所在，隨時是水泥股股價拐點，尤其行業將踏入旺季，華潤水泥（01313）最壞日子應該成 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【阿爺減息】人行雙降MLF逆回購利率 經濟疲弱放水有來（第四版） 2022/08/15 【阿爺減息】人行雙降MLF逆回購利率 經濟疲弱放水有來（第四版） 中字股實力談 - 中移動賣點：季績佳＋高股息 2022/08/13 中移動賣點：季績佳＋高股息 中字股實力談 - 【閃袋4厘息】電訊股豪派中期息 中移動4.2厘聯通4.9厘（第四版） 2022/08/12 【閃袋4厘息】電訊股豪派中期息 中移動4.2厘聯通4.9厘（第四版） 中字股實力談 - 中航信高增長 政策推動旅遊 2022/08/12 中航信高增長 政策推動旅遊 中字股實力談 - 【好友反攻】港股底背馳重上二萬 恒指反彈先望20300（第四版） 2022/08/11 【好友反攻】港股底背馳重上二萬 恒指反彈先望20300（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 建材水泥股 華潤水泥控股（01313） 板塊