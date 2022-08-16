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行業踏入旺季 潤泥苦盡甘來

財金專欄 2022/08/16

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中港兩地股市昨日缺乏方向，因為內地7月經濟數據差過市場預期，樂觀是中央可能要加大刺激經濟的力度，基建、農村必然是劍指所在，隨時是水泥股股價拐點，尤其行業將踏入旺季，華潤水泥（01313）最壞日子應該成

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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