【消費趨勢】消費市場非鐵板一塊疲弱 細分行業有亮點

7月國内消費市場受到疫情多點散發影響，銷售增長有所放緩。 國家統計局昨日公布，7 月社會消費品零售總額為3.59萬億元（人民幣‧下同），同比增長2.7%，遠低於市場預期增長5.2%。然而，雖然整體消費增長疲弱，但個別行業不失亮麗。



一、消費升級類商品增勢較好。7月份，限額以上單位金銀珠寶類、體育娛樂用品類、家用電器和音像器材類、文化辦公用品類等升級類商品銷售較快增長，零售額同比分別增長22.1%、10.1%、7.1%和11.5%，增速比6月份分別加快14.0、0.4、3.9和2.6個百分點。光大證券表示，隨中秋節以及國慶節等傳統黃金珠寶旺季即將來臨，繼續看好黃金珠寶在2022 年下半年的銷售表現。

二、網上零售保持穩定增長。1至7月份，全國實物商品網上零售額同比增長5.7%，增速比1至6月份加快0.1個百分點。其中，吃類、穿類和用類網上零售額同比分別增長15.7%、3.4%和5.0%。與網購密切相關的郵政快遞業務穩步回升。國家郵政局測算數據顯示，7月份，快遞業務量預計同比增長6.2%。

餐飲消費持續恢復

三、促消費政策發力顯效，餐飲等接觸型服務消費持續恢復，餐飲消費降幅收窄。在精準疫情防控政策實施背景下，居民暑期外出旅行和就餐等活動增多，居民餐飲消費需求持續恢復，餐飲收入同比降幅繼續收窄。 7月份，餐飲收入同比下降1.5%，降幅比6月份收窄2.5個百分點。

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