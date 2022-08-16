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施羅德：A股維持中性態度

財金專欄 2022/08/16

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2022年7月，中國內地需求明顯疲弱，但通脹仍在上行。我們於8月維持對A股市場的中性態度，並就數個關鍵因素分享我們的看法。

通脹將是重要政策約束因素。中國的消費者物價指數（CPI）上漲較多反映到工業品和

...

撰文 : 施羅德投資中國股票投資團隊

欄名 : 名家觀點

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經濟 通脹 A股 股票 食品 烏克蘭 CPI 豬肉 PPI 施羅德

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