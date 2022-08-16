施羅德：A股維持中性態度 財金專欄 2022/08/16 分享： 分享： 2022年7月，中國內地需求明顯疲弱，但通脹仍在上行。我們於8月維持對A股市場的中性態度，並就數個關鍵因素分享我們的看法。 通脹將是重要政策約束因素。中國的消費者物價指數（CPI）上漲較多反映到工業品和 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 施羅德投資中國股票投資團隊 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 Nuveen：環球房產創造投資機會 2022/08/12 Nuveen：環球房產創造投資機會 專訪 - 富達繆子美：趁中期業績部署港股 2022/08/11 富達繆子美：趁中期業績部署港股 瑞士百達：通脹削減法案 利好清潔能源 2022/08/10 瑞士百達：通脹削減法案 利好清潔能源 中金：中國7月經濟數據前瞻 2022/08/09 中金：中國7月經濟數據前瞻 瑞士百達：新興市場增長股吸引 2022/08/05 瑞士百達：新興市場增長股吸引 經濟 通脹 A股 股票 食品 烏克蘭 CPI 豬肉 PPI 施羅德