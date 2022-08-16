未來4個月經濟新階段

近兩個月間持續熱議的中國經濟下半年，已實實在在的到來，但北京經濟界人士認定，該打破經濟運行半年劃綫概念了，因為經濟大勢有了新特色，是「中國經濟核心變數在經濟範疇之外」，由之也就進入一個新階段。

經濟核心

...