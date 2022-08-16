未來4個月經濟新階段 財金專欄 2022/08/16 分享： 分享： 近兩個月間持續熱議的中國經濟下半年，已實實在在的到來，但北京經濟界人士認定，該打破經濟運行半年劃綫概念了，因為經濟大勢有了新特色，是「中國經濟核心變數在經濟範疇之外」，由之也就進入一個新階段。 經濟核心 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 中國7月數據 經濟喜中有憂？ 2022/08/15 中國7月數據 經濟喜中有憂？ 國情知聞 - 人行幣策調整 重在「3個兼顧」 2022/08/13 人行幣策調整 重在「3個兼顧」 國情知聞 - 通脹始增溫 政策新平衡 2022/08/12 通脹始增溫 政策新平衡 國情知聞 - 挑經濟大樑 東西部各有側重 2022/08/11 挑經濟大樑 東西部各有側重 國情知聞 - 「財金87號文」 金融界過緊日子 2022/08/10 「財金87號文」 金融界過緊日子 疫情 中國 經濟 政治 銀行 金融 貨幣政策 北京 宏觀分析 中共中央政治局