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美環保基建陸續來 創綠色投資機會

財金專欄 2022/08/16

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美國的《降通脹法案》（Inflation Reduction Act）在抗通脹上乏善足陳，不要被標題欺騙，環保基建才是主菜，當中非常多錢將用於應對氣候變化和發展綠能，政策帶動之下，勢有愈來愈多資金投入

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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