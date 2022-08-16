美環保基建陸續來 創綠色投資機會 財金專欄 2022/08/16 分享： 分享： 美國的《降通脹法案》（Inflation Reduction Act）在抗通脹上乏善足陳，不要被標題欺騙，環保基建才是主菜，當中非常多錢將用於應對氣候變化和發展綠能，政策帶動之下，勢有愈來愈多資金投入 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美環保基建澎湃 創綠色投資機會 2022/08/15 美環保基建澎湃 創綠色投資機會 歐盟停發旅遊簽證 對俄制裁下一步？ 2022/08/15 歐盟停發旅遊簽證 對俄制裁下一步？ 國金札記 - 歐盟或停入境簽證 對俄制裁下一步？ 2022/08/15 歐盟或停入境簽證 對俄制裁下一步？ 國金札記 - 環球經濟熄火 通脹強行迫降 2022/08/12 環球經濟熄火 通脹強行迫降 環球經濟熄火 通脹強行迫降 2022/08/11 環球經濟熄火 通脹強行迫降 美國 通脹 石油 新能源 補貼 電動車 基建 碳中和 太陽能 稅務