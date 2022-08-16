未通關疊加供應增 商廈難望短期復甦 財金專欄 14:00 2022/08/16 分享： 分享： 本港檢疫措施進一步放寬，商廈新需求可望受帶動。但同時間，大批商廈新供應，料抵銷需求上升因素，令租金觸底後仍反彈乏力。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 商廈疫後新布局 2022/04/14 商廈疫後新布局 最多甲級商廈落成區 你估到嗎？ 2022/05/25 最多甲級商廈落成區 你估到嗎？ 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 2022/06/25 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 新商廈搶客戰 2022/07/04 新商廈搶客戰 跟風投資 東九商廈伏味濃 2022/07/11 跟風投資 東九商廈伏味濃 你可能感興趣 商廈疫後新布局 01:00 2022/04/14 商廈疫後新布局 最多甲級商廈落成區 你估到嗎？ 01:00 2022/05/25 最多甲級商廈落成區 你估到嗎？ 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 16:07 2022/06/25 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 最新專欄文章 專家樓論 - 哪類單位空置率高見7.8% 今日 哪類單位空置率高見7.8% 專家樓論 - 一手旺、二手靜 趨勢持續 2022/08/15 一手旺、二手靜 趨勢持續 專家樓論 - 鬥觀望 2022/08/15 鬥觀望 專家樓論 - 經濟負增長 樓價怎麼走 2022/08/13 經濟負增長 樓價怎麼走 專家樓論 - 為何新盤熱賣仍不加價? 2022/08/12 為何新盤熱賣仍不加價? 物業出租 香港物業 空置率 地產 香港 商廈 行業