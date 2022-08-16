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未通關疊加供應增 商廈難望短期復甦

財金專欄 14:00 2022/08/16

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本港檢疫措施進一步放寬，商廈新需求可望受帶動。但同時間，大批商廈新供應，料抵銷需求上升因素，令租金觸底後仍反彈乏力。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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