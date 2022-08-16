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馬會改選風雲 高官免捲紛爭不投票？

財金專欄 2022/08/16

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馬會董事選舉，隨着行政會議成員劉業強已報名參選，打破20年來無競爭的局面，下月初料將與馬會副主席利子厚推薦的另外3名新人選，由約200名遴選會員投票，爭奪馬會董事之位。

港府多名高官都是馬會的遴選會員，

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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