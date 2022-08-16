馬會改選風雲 高官免捲紛爭不投票？ 財金專欄 2022/08/16 分享： 分享： 馬會董事選舉，隨着行政會議成員劉業強已報名參選，打破20年來無競爭的局面，下月初料將與馬會副主席利子厚推薦的另外3名新人選，由約200名遴選會員投票，爭奪馬會董事之位。 港府多名高官都是馬會的遴選會員， ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 馬會董事9月換屆 或20年來首投票 2022/08/15 馬會董事9月換屆 或20年來首投票 有政戲 - 葉劉倡「港漂」買樓撤辣稅 機會渺茫 2022/08/12 葉劉倡「港漂」買樓撤辣稅 機會渺茫 有政戲 - 自由黨DQ田北俊等3人 削「負資產」求存？ 2022/08/11 自由黨DQ田北俊等3人 削「負資產」求存？ 有政戲 - 新班子度蹺增供應 消息：撤辣無可能 2022/08/10 新班子度蹺增供應 消息：撤辣無可能 有政戲 - 李家超果斷鬆綁 11月前有望「0+7」？ 2022/08/09 李家超果斷鬆綁 11月前有望「0+7」？ 政治 馬會 林鄭月娥 立法會 選舉 陳茂波 財政司 政務司 保安局 鄧炳強