「神奇愛股」之新華聯財困篇!

美股三大指數上周受惠於物價升幅放緩均回揚3%之後，周一晚上開市曾略為回軟，但在低位有趁低吸納。歐洲股市亦呈觀望態度，變化不大。同日亞太區時段，各地股市小幅波動榮辱互見。中國統計局宣布的經濟數據未盡如人

...