「神奇愛股」之新華聯財困篇! 財金專欄 02:30 2022/08/16 分享： 分享： 美股三大指數上周受惠於物價升幅放緩均回揚3%之後，周一晚上開市曾略為回軟，但在低位有趁低吸納。歐洲股市亦呈觀望態度，變化不大。同日亞太區時段，各地股市小幅波動榮辱互見。中國統計局宣布的經濟數據未盡如人 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 「牛牛店」聚福 旺丁旺財! 2022/08/12 「牛牛店」聚福 旺丁旺財! 投資坐標 - 高息成長股「捨我其誰」? 2022/08/10 高息成長股「捨我其誰」? 投資坐標 - 炒股看波幅 投資要高息! 2022/08/09 炒股看波幅 投資要高息! 投資坐標 - 宅生活令銷售及盈利大增! 2022/08/05 宅生活令銷售及盈利大增! 投資坐標 - 現金流勁保證派高息! 2022/08/03 現金流勁保證派高息! A股 東岳集團（00189） 登輝控股（01692） 紫金礦業（02899） 中國海洋石油（00883） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 美股 周生生（00116） 東方表行（00398）