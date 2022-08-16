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「神奇愛股」之新華聯財困篇!

財金專欄 02:30 2022/08/16

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美股三大指數上周受惠於物價升幅放緩均回揚3%之後，周一晚上開市曾略為回軟，但在低位有趁低吸納。歐洲股市亦呈觀望態度，變化不大。同日亞太區時段，各地股市小幅波動榮辱互見。中國統計局宣布的經濟數據未盡如人

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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